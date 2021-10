Narvas on valijatele oluliseks küsimuseks töökohad

Narvas otsustavad valijad, kas usaldada 20 aastat võimul olnud juhte või valida uued, oluliseks teemaks on töökohad. Jüri Nikolajev küsis Narva valijatelt, mida nad uuelt linnavõimult ootaksid.

Varahommikune valija, kes veel enne hääletamise algust ukse taha tuleb, on tavaliselt väga motiveeritud.

"See on minu kodanikukohus. Kuigi olen Venemaa kodanik, käin alati valimas. Inimesed, kes palju lubasid, tegid väga vähe," rääkis üks kohalik valija. "Hääletan uute inimeste poolt. Peale seda kui 39 aastat Eesti elektrijaamas töötanud abikaasa tööta jäi ja teda kusagile enam ei võeta, tulin ikkagi valima ja loodan uutele inimestele," sõnas ta.

Töökoht on Narvas oluline ja valikut tehes püütakse seda säilitada. Mitmed valijad otsustasid oma hääle anda just kohalikku volikogusse kandideerivale tööandjale.

"Mina hääletan oma tööandja poolt, toetan tema algatusi. Arvan, et see annab linnale stabiilsus," rääkis üks elanik. "Mina hääletan tööandja poolt, tahan, et ta volikokku pääseks ja oma huve seal esindaks – meie huve," sõnas teine.

Neli aastat tagasi toimunud kohalikel valimistel käis Narvas hääletamas vaid 44 protsenti valijatest. Seekord konkureerib Narvas volikogu kohtadele kuus valimisnimekirja ja ehk aitab suurem konkurents valimisaktiivsust tõsta.