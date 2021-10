Kohalikel valimistel osaleb üle 165 000 välismaalase

Kohalikel valimistel osalevad Eesti kodanike kõrval ka siin elavad välismaalased. Selliseid inimesi on kokku ligi 166 000. Suurima osa neist moodustavad Vene kodanikud ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud. Samas on ka Euroopa Liidu riikide kodanikke üsna palju ehk üle 25 000.

Kohalikel valimistel võivad hääletada pikaajalise elamisloa või alalise elamisõigusega välismaalased. Püsielanikust Euroopa Liidu kodanik võib kandideerida.

Hollandist pärit Anton van Rens kandideeris valimisliidus Viimsis. Mis siis Viimsis paremini teha saaks? Üldplaneeringut uuendada näiteks – see on 20 aastat vana, umbes sama kaua on Anton Eestis elanud.

"Siin ei ole ühtegi sellist keskplatsi, ühtegi kohta, kus inimesed saavad ilusasti kokku. Siin on absoluutselt läbi mõtlemata, kuidas inimesed võiksid veeta oma vaba aega. Viimsi inimesed ei saa ju tänava peal kokku, sest inimesed sõidavad ühest parklast teise," ütles van Rens.

Ameeriklane David O'Brock elab Lääne-Virumaal juba paarkümmend aastat. Ta on töötanud mitmes ettevõttes, praegu Nordica nõukogus. Tema valib Rakveres.

"Ma olin Londonis ja sain aru, et võin juba e-hääletada. Tegin valimised.ee lahti ja tegin oma otsuse ära," ütles O`Brock.

Eesti on tore koht – muidu kumbki neist oma elu Eestiga sidunud poleks. Aga Eestil on oma iseärasused.

"Eriti Eestis, kus on väikesed kogukonnad, ikkagi see loeb päris palju, et iga hääl loeb. Kui ma mõtlen Rakvere peale, kus ma elan, eilsest minu arust ainult 10 protsendile inimestest, kes saavad valida, olid käinud valimas," lausus O`Brock.

"Võrreldes Hollandiga on erakonnad siin rohkem sellised pere-ettevõtted. Natuke vastik on see, et see inimeste punt, kes tegelikult tõmbab niite, ei ole need, kes kaamera ette tulevad," ütles van Rens.

Mõlemad tahavad oma kogukonnas aktiivsed olla. See tähendab, et jätad endast jälje, mida teised hindavad, arvab ameeriklane. Euroopa on parim paik, kus elada, arvab hollandlane.

"igaüks saab raha anda – see on lihtne. Aga see ressurss, mida meil igaühel täpselt sama palju on, on meie aeg. Mina arvan, et iga inimene peaks andma oma aega ühiskonnale ja teha seda, mis toob midagi positiivset tagasi oma ühiskonnale," leidis O`Brock.

"Kui võrdleme Eestit ja vana Lääne-Euroopat, siis Eestis läheb ühiskond aastast aastasse aina targemaks. Lääne-Euroopas on see vastupidi. Kui võrrelda lääne-eurooplast 20 aastat tagasi ja praegu, siis lääne-eurooplane on muutunud parajaks vingupunniks tegelikult," nentis van Rens.