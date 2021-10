Pärast koolivaheaega muutub lihtsustatud karantiin koolilastele

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles ERR-ile, et valitsuses jõuti põhimõttelise otsuseni, et pärast koolivaheaega ehk 1. novembrist muudetakse lihtsustatud karantiini korda haridusvaldkonnas.

"Kui varasemalt koolikeskkonna lähikontaktseid testiti kaks korda, kõigepealt koolis antigeeni kiirtestiga ja kolme päeva möödudes PCR-testiga, siis me leppisime ekspertidega koostöös kokku, et alates 1. novembrist testitakse koolikeskkonna lähikontaktseid ühe korra PCR-testiga. Ja kui see testi tulemus on negatiivne, siis lähikontaktne laps saab jätkata koolis," selgitas Kersna.

Ta lisas, et oluline erinevus on ka see, et sama süsteemi hakatakse rakendama nii üldhariduskoolides kui ka huvihariduses.

"See tähendab seda, et kui laps robootikaringis või jalgpallitrennis satub lähikontakseks, siis tema puhul käitutakse samamoodi. Ta saab minna PCR-testi tegema ja kui on negatiivne testitulemus käes, saab ta jätkata nii huvihariduses kui ka üldhariduses."

Kolmas oluline muudatus on ministri sõnul see, et arvestades kõrgeid nakatumise näitajaid just 10-14-aastaste laste seas, hakkab sama kord kehtima ka alla 12-aastastele lastele.

Kersna lisas, et lähikontaktsed koolilapsed peavad minema testimiskeskustesse, kus neile pakutakse lapsesõbralikku PCR-testi, mis on kurguloputusvedelikust ehk et lapsed ei pea tegema ninaneelu PCR-testi.

Massilist eneseisolatsiooni saatmist hakatakse vähendama

Teine suur põhimõtteline muutus on lähikontaktsete ringi määratlemine. Siin tegi valitsus Kersna sõnul põhimõttelise otsuse, et tuleb järgida süsteemi, et koolid teaksid, kes on nakatunud ja et terviseamet saaks koole praegusest täpsemalt juhendada.

"Kui täna on üks õpetaja nakatunud ja ta on läbi käinud kaheksa klassi, siis käsitletakse lähikontaktsetena kõiki neid kaheksat klassi ja kõik saadetakse eneseisolatsiooni. Seda olukorda tahame me vältida."

Kersna rääkis, et valitsuses arutati seda teemat pikalt ning otsustati kaasata justiitsministeerium, sest "see puudutab andmete liigutamist, et koolid või direktor või kooliõde teaks, kes on nakatunud ja et saaks lähikontaktseid täpsemalt määrata".

Ta lisas, et kui praegu on klassis nakatunu, siis käsitletakse kogu klassi lähikontaktsetena. Sama süsteemi rakendatakse praegu Lätis ja Leedus, aga Põhjamaades lähevad eneseisolatsiooni ainult nakatunud ja sümptomitega lapsed. Või on lähikontaktsed ainult sellised lapsed, kes on olnud vähemalt 15 minutit ja vähemalt kahe meetri kaugusel nakatunust.

"Me rääkisime sel teemal pikalt ja kõik tunnistasid, et see on probleem, et saadame massiliselt lapsi testima või käsitleme neid massiliselt lähikontaktsetena. Leppisime kokku, et justiitsministeerium annab terviseametile ülevaate, millised on need seadused, millest tulenevalt terviseametil on õigus öelda koolile konkreetsemalt, kes on nakatunud, et saaks lähikontaktsete ringi koomale tõmmata," märkis Kersna.