Ministeerium tahab koolides testida ka alla 12-aastaseid

Lihtsustatud karantiin tähendab, et negatiivne kiirtesti tulemus lubab vaktsineerimata lähikontaktsetel koolilastel koolimajas edasi õppida. Kiirtest võib aga anda valenegatiivse vastuse, mistõttu tahab ministeerium kohe tehtaks usaldusväärsem PCR-test.

"Praktika näitab, et lähikontaktsusest saadakse teada alles kuskil kolme või enama päeva pärast kui algne kontakt toimus. PCR-test peaks meile näitama juba piisava tundlikkusega kohe kas inimene on nakkusohtlik või mitte," selgitas ministri nõunik Mario Kadastik.

Kadastik ütleb, et nakkusahelate avastamiseks peab testima ka alla 12 aasta vanuseid õpilasi. Proovi võtmine loodetakse teha mugavamaks.

"Kui meil õnnestub seda teha pulgakommi meetodiga – efektiivselt on see tampooni lutsutamine. See ei ole kellelegi kuhugi sügavale ninaneelu pulgaga ronimine. Ma ei usu, et kellelgi oleks selle vastu väga midagi, aga me ei tea täpselt. Vähemalt see ei ole invasiivne test. Seda saaksid teha lapsed täiesti ise. Proovid korjatakse lihtsalt kokku ja saadetakse Synlabi või mujale testimiseks. See vähendaks oluliselt koormust, sest seda ei peaks tegema meditsiiniline personal," rääkis Kadastik.

Lähikontaktne õpilane peab ettepaneku järgi PCR-testi tulemust jääma koju ootama.

Praegu loetakse lähikontaktseteks kõiki nakatunu klassis, aga ka seda tahetakse muuta.

"Praktikas tõenäoliselt on lähikontaktsed siiski pinginaabrid, õpetajate puhul esimene pingirida. Meil ei ole mõtet saata 100-200 last lähikontaktsena isolatsiooni, kui praktikas see on vahetu inimeses ümbrus," ütles ministri nõunik.

Kadastik rõhutab, et need on praegu vaid ettepanekud, mida valitsus teisipäevalsel istungil arutab.