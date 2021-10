Kurjategijad lendavad Euroopast Helsingi lennujaama poodidesse vargile

Soome võimud tabasid viimase aasta jooksul Helsingi-Vantaa lennujaamas hulga vargaid, kes harrastasid uut kuritegevuse süsteemi. Kurjategijad lendavad spetsiaalselt Soome, et lennujaama poodidest kaupa varastada.

Kurjategijate ostetud edasi-tagasi lennupiletid on mõeldud selleks, et Soomes olla ainult paar tundi, vahendas Yle.

"Nad tulevad siia ainult selleks, et varastada," ütles prokurör Harri Lindberg.

Lennujaama poodidest varastatakse elektroonikat ja kosmeetikat. Pigem varastatakse väiksemaid asju.

Kohtud määravad kurjategijatele tavaliselt rahatrahvi.

"Need juhtumid lahendatakse tavaliselt mõne tunni jooksul," ütles Lindberg.

Lennujaama saabuvad vargad tervest Euroopast.

Lindberg leiab siiski, et uus kuritegevuse liik ei kasva.

"Neid inimesi on tabatud juba nii palju, et informatsioon sellest levib ka teistesse riikidesse. Paljud, kes plaanivad röövimist, võivad kaaluda, kas on mõtet osta lennupilet, mis võib lõppeda Soome kohtuga," ütles Lindberg.