ERR USA-s: mitme osariigi vaktsineerimiskohustus on pannud inimesed protestima

USA-s on mitme osariigi vaktsineerimiskohustus toonud inimesed tänavaile meelt avaldama. Lähinädalatel võib olukord muutuda veel teravamaks, kui kehtima hakkavad üleriigilised vaktsineerimisreeglid valitsusasutustele ja osadele eraettevõtetele. Vabariiklastest poliitikud on lubanud administratsiooni plaanide vastu kohtus võidelda.

Tuhanded lapsevanemad, õpetajad ja õpilased on juba mitu päeva avaldanud California osariigis meelt vaktsineerimiskohustuse vastu. Nende hinnangul ei tohiks vaktsineerimata õpilasi saata koduõppele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei ole vaktsiinivastane, aga see, et valitsus surub midagi nii kõvasti peale, on mõistusevastane. See on USA, vabade riik. Valik on meie teha," ütles lapsevanem Laura Cunningham.

"Ma olen vaktsineeritud, aga ma arvan, et inimestel peaks olema valikuvabadus vaktsineerida või mitte, sest need vaktsiinid ei ole eriti kaua väljas olnud," rääkis õpilane Samantha Jolly.

"Neid vaktsiine on tähelepanuväärsel viisil katsetatud. Rohkem kui kümme aastat uurimis- ja arendustööd kulus selle põlvkonna koroonavaktsiinidele," selgitas Texase lastehaigla vaktsiiniarenduskeskuse juht Peter Hotez.

USA pealinn ja 19 osariiki on kehtestanud vaktsineerimiskohustuse teatud riigitöötajatele, kuid ainult Oregoni, Colorado ja Washingtoni osariik ei luba vaktsineerimist asendada iganädalase testimisega. Selle nädala alguses vallandati Washingtoni osariigi ülikooli jalgpallimeeskonna peatreener Nick Rolovich ja neli abitreenerit, sest nad keeldusid vaktsineerimisest.

"Keegi ei tahtnud praeguse olukorrani jõuda. Me ei võtnud Nicki tööle, et teha poole hooaja pealt vahetus, aga peame nüüd seda tegema," ütles ülikooli spordikoondise juht Pat Chun.

Rohkem kui üks kolmandik Chicago politseinikest ei ole andnud linnaametnikele märku, kas nad on vaktsineeritud või mitte, kuigi tähtaeg möödus juba eelmisel nädalal. Seattle'i politseijaoskond on loonud hädaplaani juhuks, kui nad peaksid silmitsi seisma tööliste puudusega.

"Kui inimesed teevad valiku, et nad ei taha oma töökohti hoida, sest nad ei soovi vaktsineerida, siis see on nende vabadus," sõnas Seattle'i linnapea Jenny A. Durkan.

Samal ajal valmistuvad valitsusasutused ja rohkem kui 100 töötajaga ettevõtted üleriigiliseks vaktsineerimiskohustuseks. Möödunud nädalal saatis tööohutuse ja -tervishoiu agentuur nõuete ettepaneku eelarveametile kinnitamiseks. Uued reeglid peaksid jõustuma nii pea, kui need on üle vaadatud.

"Ärid ja ettevõtted, mis on kehtestanud vaktsineerimiskohustuse, on näinud, kuidas nende vaktsineeritud töötajate hulk kasvas umbes 20 protsendilt 90-le," rääkis president Joe Biden.

Mitu vabariiklasest poliitikut, sealhulgas Florida kuberner Ron DeSantis on lubanud administratsiooni vaktsineerimiskohustuse tõttu kohtusse kaevata. Nende hinnangul on tegemist presidendi võimu kuritarvitamisega.