ERR USA-s: Bideni majandusplaan tekitab pingeid

President Joe Biden külastas oma sünnilinna Scrantonit, kus üritas kohalikele kinnitada, et vaatamata teravatele läbirääkimistele liiguvad demokraadid majandusplaani vastuvõtmise poole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See plaan ei ole valik vasak- ja parempoolsete või mõõdukate ja progressiivsete vahel. See plaan on valik konkurentsivõime ja tegevusetuse vahel," ütles Biden.

Biden kohtus sellel nädalal nii demokraatide progressiivse kui ka mõõduka tiiva esindajatega. Kõneluste tulemusena kavatsetakse majandusplaani hinda tuua kõvasti allapoole, tõenäoliselt jääb see kahe triljoni dollari juurde.

Viimastel andmetel vähendatakse seetõttu esialgu välja pakutud tasustatud lapsehoolduspuhkuse aega ja loobutakse tasuta rakenduskõrgkooli haridusest. Samas üritatakse säilitada neid plaani osasid, mis on seotud tervisekindlustuse kättesaadavuse ja universaalse lastehoiuga.

"Kui inimesed küsivad, mis on kolm kõige olulisemat teemat, millega kongress silmitsi seisab, siis vastan alati samamoodi: meie lapsed, meie lapsed, meie lapsed," sõnas USA esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi.

Kõige suuremad erimeelsused on aga seotud kliimamuutusega. Mõõduka demokraadi Joe Manchini sõnul ei kavatse ta majandusplaani toetada, kui Valge Maja ei loobu süsinikumaksu ettepanekust.

"Meil on head läbirääkimised kõigiga - kõikide võtmeisikutega - et mõista teineteise seisukohti. Läbirääkimised sujuvad," ütles Manchin.



USA senaator, demokraat Ron Wyden märkis, et ilma kliimata pole kokkulepet. "Me ei tohi saavutada kompromissi nende imeliste noorte inimeste arvelt."

Demokraadid soovivad jõuda lõpliku kokkuleppeni selle kuu lõpuks, mis lubaks kongressil edasi liikuda erakondade ülese taristuplaaniga.