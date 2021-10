Tallinna botaanikaaias saab veel näha õitsvaid taimi

Kui selleaastane kaunis suvi andis taimedele tõuke värvikirevuseks, siis soe sügis pikendab värvide mängu veelgi enam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Botaanikaaia aedniku Tiina Marjapuu sõnul mõjutab soe sügis eriti just troopilistest maadest pärit taimi.

"See on tubakataim ja soojavõitu sügis on väga hästi mõjunud, et isegi see väike külm ei ole talle eriti liiga teinud. Tavaliselt tubakale külm mõjub ikkagi fataalselt, aga siin ta õitseb. Ju siis need seinad on ka pakkunud talle tuge ja päevane päike," ütles Marjapuu.

Lisaks tubakale on elujõulised ka mürgine riitsinus ja kodune kurgirohi.

"Hariliku riitsinuse puhul on küll hästi huvitav, et ta siin on vastu pidanud. Aga siin mängib ka rolli, et see kasvukoht on tõstetud, et tema tõesti ei kannata mingisuguseid külmakraade, et siis on lössis ka kohe," sõnas Marjapuu.

"Kurgirohi on ka selline hästi tänuväärne isekülvaja ja siin on isegi seda valgeõielist näha, et see on tõsiselt nunnu. Ja tema on ka selline tore taim, et tuleb suve jooksul korduvalt ise ülesse, et see õitsemine jätkub ikkagi sügiseni seni kuni lumi ta matab," lisas Marjapuu.

Sügisesed soojakraadid ei ole taimedele aga ainult positiivsed.

"Mõjub natuke halvasti sellele, et nad ei valmistu talvituma. Et nad tahavad ikkagi edasi elada ja siis kui tuleb mõni selline äkiline, päris krõbe külm, siis võib juhtuda, et nad saavad natukene haiget," rääkis Marjapuu.

Oma koduaias on Marjapuu sõnul oluline jälgida õite närbumist. "Kui lilledel hakkavad õied ikkagi ära närbuma, ta hakkab seemneid valmistama, siis tuleks need ära nokkida, siis ta ikkagi õitseb edasi ja tahab uuesti omale uut seemnebaasi tekitada. Et siis see pikendab õitsemist, et seda ikkagi võiks teha."