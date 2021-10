Riisalo: Keskerakond pole vaktsiinikahjustuste fondi valitsusse toonud

Soomes on võimalik esitada ravikahju kindlustuse keskusele avaldus, kui pärast koroonavaktsiini saamist kestnud ravikahju on kestnud kauem kui kaks nädalat või selle kõrvaldamiseks on kulunud enam kui 86 eurot. Seni on fondile koroonavaktsiini tõttu esitatud 300 avaldust, neist umbes pooltel on olnud õigus hüvitisele, mis on keskmiselt olnud alla 2000 euro.

Eestis on ravimiametile teatatud 196 tõsisest kõrvaltoime juhtumist, seni ei ole aga ravikahjude keskuse loomist otstarbekaks peetud. Vajadusel saab esitada kahjunõude otse ravimitootjale.

"Ettepanek koos patsiendikindlustuse seaduse tegemisega on arutelu all olnud, aga rõhuasetusega, et vaataksime siis ka patsiendikindlustuse seadust, mis on tänase koalitsiooniga üks kokkulepetest olnud. Me tõepoolest püüame ravikvaliteeti tõsta ja inimestele paremat teenust pakkuda, ka kahjusid hüvitada patsiendikindlustuse seaduse kaudu, mis annab võimaluse oluliselt laiemalt kui seda ainult Covidi-olukorras vaktsiinikahjusid hüvitada," rääkis Riisalo.

Praegu ei ole Riisalo sõnul nende aruteluga lõpuni jõutud ja Reformierakonna laiem seisukoht on, et patsiendikindlustuse seadusega koos saab kaaluda võimalikke täiendusi.

"Mis tuleb Soome kohta veel lisaks öelda, siis Soomes on ravimikahjude fond tegelikult vabatahtlik ja seda peavad üleval ravimitootjad ja müüjad. Tõepoolest Covidi-vaktsiini korral on riik siin appi tulnud, aga tegemist on juba varem olemas olnud kindlustussüsteemiga," ütles Riisalo.

Riisalo sõnul oleks samasugune soov ka Eestis, et patsiendikindlustus laiemalt inimesi aitaks, kui on muuhulgas olnud tegemist tervishoiuteenuse osutaja eksimusega.

Minister märkis, et praegu pole töö- ja terviseminister Tanel Kiik konkreetselt koroonavaktsiini kahjude hüvitamise ettepanekuga valitsuskabinetti tulnud, samal ajal pole jõutud edasi ka patsiendikindlustuse seadusega. "Tõepoolest, meil on väljatöötamiskavatsus, mida arutas ka selle aasta kevadel valitsus, aga eelnõu ei ole tänaseks kabinetti jõudnud ega ole sellesse eelnõusse lisatud vaktsiinikahju hüvitamist," sõnas ta.