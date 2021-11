Riisalo: peagi jõuab riigikokku kaks vaktsiinikahjudega tegelevat eelnõu

Minister kommenteeris kolmapäeval ETV saates "Ringvaade" juhtumit, kus ühel inimesel tekkisid pärast esimese vaktsiinidoosi saamist mitmed, peamiselt närvisüsteemi häired, mis on kestnud juba kolm kuud.

Kui tervisehäda võis põhjustada meditsiinitöötajate viga, siis sel juhul peaks olema abi patsiendikindlustusest, mille eelnõu on minemas teisele kooskõlastamisringile ja tähendab, et üsna varsti jõuaks see ka riigikogu menetlusse, rääkis Riisalo.

"Teine pool on see, kui tegemist on vaktsiini enda kahjuga inimesele, mitte teenuse osutaja poolse veaga. Sellisel on juhul on üks võimalus lahenduse leidmisel vaktsiinikahjude fond," lisas sotsiaalkaitseminister.

Riisalo sõnul esitab tervise- ja tööminister Tanel Kiik neljapäeval valitsuskabinetile aruteluks vaktsiinikahjude fondi loomist puudutava memorandumi.

"Ma väga loodan, et need mõlemad liiguvad võimalikult kiiresti riigikokku," ütles Riisalo.

Minister avaldas lootust, et võimalik tulevane vaktsiinikahjude fond pakub leevendust ka tagasiulatuvalt, enne selle loomist tekkinud vaktsineerimisega seotud muredele.

Praeguses olukorras peab aga inimene, kes leiab, et tal on vaktsiinikahju, esitama nõude ravimitootja vastu, tõdes Riisalo.