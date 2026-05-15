Kokk väidetavast tülist Vooglaiuga: see on väljamõeldis

EKRE riigikogu saadik Rene Kokk ütles, et ei vasta tõele ajakirjanduses ilmunud väited, nagu oleks ta sidunud kandideerimise järgmistel valimistel sellega, et EKRE juhid võtaks midagi ette Varro Vooglaiuga. Selliseid väiteid nimetab ta sooviks tekitada intriigi konservatiivide seas.

Neljapäeval teatas parteitu saadik Varro Vooglaid, et lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist, aga mitte riigikogust. Ta tõi välja erimeelsused EKRE juhtidega, muuhulgas välis- ja julgeolekupoliitika teemadel.

Õhtuleht kirjutas seejärel, et erimeelsuste ajendiks oli Vooglaiu poolt Youtube kanalisse tehtud postitus veteranikuu kohta. "Õhtulehele on viidatud, et just Vooglaiu ülalmainitud video põhjustaski EKRE fraktsioonis tüli. /.../ Väidetavalt pani rahvasaadik ja endine keskkonnaminister Rene Kokk, kes on ka kaitseliitlane, erakonna esimehe valiku ette: kui partei juhtkonda tahab, et Kokk kandideeriks riigikogu valimistel, võetakse Vooglaiuga midagi ette," kirjutas Õhtuleht.

Rene Kokk ütles reedel ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris, et Õhtulehe loos väidetu on ajakirjanduslik väljamõeldis ning et järgmistel valimistel kandideerimise osas langetab ta otsuse sügisel.

"Meil ei ole olnud Varroga konflikti, oleme teemat (sinilillekampaania ja veteranikuu – toim) põgusalt käsitlenud ning aktsepteerime üksteise eriarvamusi antud küsimuses. Mul on keeruline näha millist kasu mina, EKRE või Varro Vooglaid sellest improviseeritud spinnist võiks saada? Ilmselt on tegemist kellegi poliitilise sooviga intriigi tekitada konservatiivide hulgas, 2027 aasta riigikogu valimiste kampaania on käimas," sõnas Kokk.

Kokk ütles, et kuna erakonna esimees Martin Helme ja Varro Vooglaid on oma selgitused andnud, ei ole tal teemasse midagi rohkem lisada.

Ka Varro Vooglaid kommenteeris teemat sotsiaalmeedias ja ütles, et sel teemal ei ole vähemalt tema osalusel fraktsioonis kordagi juttugi olnud.

"Ühelt poolt juhib see vale tähelepanu kõrvale tegelikelt, tunduvalt põhimõttelisematelt põhjustelt, luues toimunust eksitava pildi. Teiselt poolt on see vale ebaõiglane Rene suhtes, kujundades ka temast täiesti väära kuvandi. Tõsi, sinilille kampaanaia ja selle taustaks olevate hoiakute osas on meil erinevad arusaamad, sellest oleme omavahel ka rääkinud. Aga Rene päris kindlasti ei ole selline mees, kes hakkaks selja taga intriige punuma – kes teda tunnevad, teavad seda," kirjutas Vooglaid.