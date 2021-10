Koroonaga on haiglas 516 inimest

Neist 362 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 253 ehk 70 protsenti on vaktsineerimata ja 109 ehk 30 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 76 uut haigusjuhtu. Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest seitse oli vaktsineerimata ja üks vaktsineeritud: 68-aastane naine, 68-aastane mees, 73-aastane mees, 79-aastane mees, 84-aastane naine, 86-aastane mees, 88-aastane naine, 94-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5957 testitulemust, millest 1282 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 821 vaktsineerimata ja 461 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 1728 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 1103. Hommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 18 188 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 56,4 protsenti.

Trend teise laine ületamise suunas

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Urmas Sule ütles ERR-ile, et viimase ööpäeva trend on murettekitav.

"Uusi haigeid kokku on ravile tulnud 76. Esmakordselt oleme ületanud selle laine maagilise 500 piiri, ja seda julgelt – 516 patsienti on ravil, neist 39 vajab kolmanda astme intensiivravi ja 23 on juhitaval hingamisel," ütles Sule. "Kui eelmised kolm nädalat on jämedalt iga nädala reedeks olnud sada patsienti rohkem, siis selle numbri järgi on kuri kahtlus, et sel nädalal see number saab olema tunduvalt suurem."

Kevadel, teise laine kõrgpunktis oli korraga haiglas 725 inimest. Urmas Sule tõdes, et praegu oleme me selle ületamise suunas teel.

"700 vältida ei õnnestu, aga kui õnnestub 800 vältida, oleme juba väga palju teinud," ütles Sule.

Kui veel möödunud nädala keskpaigani oli põhimass koroonahaigeid Lõuna regiooni haiglates, siis nüüd on Põhja regioon mööda läinud ning suund on Harjumaa nakatumisplahvatuse suunas, mis on haiglatele kõige keerulisem väljakutse, sest Harjumaal elab enim inimesi.

Praegu on Lõuna regiooni haiglates 231 ja Põhja regiooni haiglates 285 inimest. Narva haigla on praktiliselt täis, seal on koroonaga ravil 49 inimest.

Kokku on Eestis surnud 1469 koroonaviirusega nakatunud inimest.