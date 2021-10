Perearstid keskenduvad järgmise paari nädala jooksul vaktsineerimisele

Medicumi õendusjuht Andra Õismaa ütles, et sealsed perearstid on suure koormuse all ilma vaktsineerimisetagi. Tema sõnul kahte asja korraga teha ei saa ja nii jäävad vaktsineerimisega tegeleva pereõe või -arsti tavalised töökohustused ootele.

"Me teeme praegu väga palju teisi doose, see tähendab, et nendele inimestele, kes alustasid oma vaktsineerimist augustikuus. Samuti teeme esimesi doose. Väga vähe on praegu olnud tõhustusdoose: personal, meedikud ja immuunpuudulikkusega inimesed ja need, kellele on need ette nähtud," lausus Medicumi õendusjuht Andra Õismaa.

Medicumis tehakse iga päev 100 kuni 500 kaitsepookimist ja igapäevaselt on avatud vähemalt kaks vaktsineerimiskabinetti. Ajanappuse tõttu kutsutakse üha vähem patsiente telefoni teel vaktsineerima. Õismaa sõnul on infot vaktsineerimise vajalikkuse kohta jagatud juba piisavalt ning arstid inimesi vaktsineerima ei meelita.

"Otsus tuleb ju iga inimese enda seest. Mul ei ole kahjuks seda võluvitsa," nentis Õismaa.

Tallinnast keerulisem on olukord Maardu linnas, kus vaktsineeritud on kõigest 50 protsenti elanikkonnast ja tõhustusdoose pea et ei tehtagi. Perearst Svetlana Kaasiku sõnul ootavad sealsed inimesed jätkuvalt Sputniku vaktsiini ja vaktsineerimiseks mõeldud aeg kulub perearstidel inimestele helistamiseks.

"Praegu kulutame palju aega telefonikonsultatsioonidele. See ei ole lihtsalt kõne patsiendile, et pakume talle vaktsiini, vaid peame nendega pikalt rääkima. Millegipärast meie inimesed…, suurem osa elanikkonnast on vaktsiinide vastu. Ma ei tea, mis põhjusel. Ja peame selgitama kõike A-st Z-ni igale patsiendile," rääkis Maardu perearstikeskuse perearst Svetlana Kaasik.

Ülejäänud aja pakuvad Maardu perearstikeskuse õed ja arstid telefonikonsultatsioone, mille põhjal otsustatakse, kas inimene saab visiidile või mitte.