Perearst: vaatamata vaktsineerimistele arstiabi kinni ei ole

Lasni sõnul on viimastel päevadel taas tõusnud inimeste huvi end koroona vastu vaktsineerida. Eelkõige on suurenenud huvi esimeste dooside vastu, kuid enam on ka neid inimesi, kes algselt teist vaktsiinidoosi mingil põhjusel ei tahtnud ning nüüd soovivad.

Lasn rääkis, et siiani on tema proovinud inimesi vaktsineerima saada telefonikõnede, sõnumite, aga ka robotkõne teenuse abil. Ta tõdes, et vaktsineerimiste alguses oli see töö tulemuslikum kui nüüd.

Lasn selgitas, et kolmapäevast saavad inimesed koroonavaktsiini kohta info saamiseks või vaktsineerimiseks pöörduda igasse perearstikeskusesse

"Homsest on teisiti see, et kui sa ei tea, kes su perearst on, kus ta on, võid jalutada igasse perearstikeskusesse ja küsida nõustamist koroonavaktsineerimise alal. Võid pöörduda ka telefoninumbrile 1220 kui ei tea üldse, kuhu pöörduda."

Lasni sõnul on teadvustamise kampaania kestvuseks planeeritud üle Eesti nädal aega, kuid see ei tähenda, et hiljem ei võiks vaktsiinisooviga samuti perearstide poole pöörduda.

Lasn kinnitas, et muu arstiabi vaktsineerimisnõustamise kõrvalt andmata ei jää.

"Haiglates on olukord nagu on, arstiabi kättesaadavus teatud kohtades on piiratud. Samuti perearstikeskustes, aga see ei tähenda, et üldse ei saa abi. Perearstikeskuse poole võib ikka pöörduda kas kaugteel, e-maili teel vastavalt terviseseisundi tõsidusele. Visiite ära ei jäeta, telefoni teel nõustamist ära ei jäeta, kui häda on nii suur. Arstiabi perearstikeskustes kinni ei ole."

Lasn rääkis, et perearstide töö pole koroona ajal olnud nii pingeline kui näiteks intensiivravipalati arstidel, kuid tööd on olnud rohkem.

"Üleüldiselt on küll pingeline, tööd on rohkem, kaebuseid on rohkem, ka hirmu ja teadmatust on rohkem. See kõik tõlgendub sellest, et meil on nõustamist rohkem. Kui meie suures perearstikeskuses, kus nimistutes on 12 000 patsienti, oli keskmiselt päevas 200 kuni 400 pöördumist, siis praegu on koormus kaks-kolm korda suurem. Kui on mingid uued uudised meedias, uusi asju otsustatud, siis on 1500-2000 kõne päevas. See on väga suur koormus ja järjekorrad on pikemad olnud ja kõigile kõnedele polegi suutnud vastata," selgitas perearst.