TEHIK avaldas vaktsiinitõendi uuendamisega jänni jäänutele lisajuhised

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) avaldas täiendavad juhised COVID-i immuniseerimistõendi uuendamiseks. Oluline on, et uuendajal tuleb vana tõend enne uue loomist ise ära kustutada.

Alates 10. juunist loodud COVID-i immuniseerimistõendid vajavad reisimiseks järk-järgult uuendamist. Uus immuniseerimise tõend tuleb luua ka lisa- või tõhustusdoosi saamise järel, teatas tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) eelmisel nädalal.

Kuna uuendamine on kaasa toonud ka inimeste seas pisut segadust, otsustas TEHIK anda selgemad juhtnöörid immuniseerimistõendi uuendamiseks.

"Kuni 21. oktoobrini tehtud EL-i COVID-i immuniseerimistõendite tehniline kehtivusaeg on 180 päeva alates tõendi loomisest, mistõttu kaotavad esimesed loodud tõendid alates 6. detsembrist piiriületuseks oma kehtivuse," ütles TEHIK-u kommunikatsioonijuht Karilin Engelbrecht.

Engelbrecht selgitas, et patsiendiportaalis immuniseerimistõendi uuendamiseks on kõigepealt vajalik ise kustutada olemasolev tõend, seejärel tuleb luua uus tõend. "Kasuta seda vastavalt vajadusele nii nagu enne, kas seadmesse salvestatuna või välja prinditult. Uute tõendite tehniline kehtivusaeg on kaks aastat," sõnas Engelbrecht.

