USA hakkab reisijatelt nõudma WHO tunnustatud koroonavaktsiini tõendit

USA lubab alates 8. novembrist riiki siseneda välismaistel reisijatel, kes on vaktsineeritud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt heakskiidetud koroonavaktsiiniga.

USA president Joe Biden allkirjastas esmaspäeval deklaratsiooni, milles kirjeldatakse üksikasjalikult uusi riiki sisenemise reisieeskirju. Uued eeskirjad asendavad pandeemia puhkemisest kehtinud piirangud, teatas Financial Times.

Bideni administratsioon andis üksikasjalikud juhised lennufirmadele. Uute reeglite kohaselt võivad USA-sse siseneda kõik reisijad, kes on vaktsineeritud WHO poolt heakskiidetud koroonavaktsiinidega.

WHO poolt on heakskiidetud seitse koroonavaktsiini. Nende hulka kuuluvad ka Hiinas välja arendatud vaktsiinid Sinovac ja Sinopharm. Nende tõhususe kohta siiski usaldusväärsed andmed puuduvad. Venemaal välja arendatud koroonavaktsiinid pole WHO poolt tunnustatud.

Uued juhised hakkavad kehtima kõikidele USA-sse reisivatele välismaalastele. Juhised ei hakka kehtima siiski alla 18-aastastele lastele. Samuti inimeste suhtes, kes on koroonavaktsiini suhtes allergilised.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et 50 riigis on vaktsineerimise määr alla 10 protsendi. Nendest riikidest pärit reisijate suhtes ei hakka samuti uued riiki sisenemise reeglid kehtima. Peamiselt asuvad need riigid Kesk-Aafrikas, vahendas Financial Times.