Keskerakond loodab nädalaga Tallinna koalitsioonileppe paika saada

Hanimägi sõnul toimuvad kohtumised selle nädala kolmapäevast reedeni ning järgmise nädala esmaspäeval ja teisipäeval. Teisipäeval peaks leping olema valmis allkirjastamiseks, kuid Hanimägi sõnul sõltub see sellest, milline läbirääkimiste käik saab olema ja kas kõigis valdkondades jõutakse kokkuleppele.

Hanimägi märkis, et eesmärgiks on jõuda kokkuleppeni enne, kui uus linnavolikogu koosseis esimest korda koguneb. Praegu pole veel teada, millal täpselt, sest riigikohus arutab praegu paari valimiste kohta tehtud vaidlustust ning peaks otsused välja kuulutama selle nädala lõpuks. Kui riigikohus on teatanud, et valimistega oli kõik korras, on linnavolikogu kokkukutsumiseks aega üks nädal, ütles Hanimägi.

Valdkonnad, mida läbirääkimistel arutatakse, on põhimõtteliselt kattuvad abilinnapeade tööjaotusega ehk transport, kommunaal- ja keskkonna- ning sotsiaalteemad, haridus ja nii edasi, lausus Hanimägi

Hanimägi sõnul on sotsiaaldemokraatidega kokku lepitud, et avalikkust teavitatakse läbirääkimiste käigust siis, kui sisulised kokkulepped saavutatud.

Keskerakond sai valimistega 79-liikmelisse Tallinna volikokku 38 kohta, sotsiaaldemokraadid kuus.