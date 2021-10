Keskerakond ja sotsid alustavad esmaspäeval Tallinnas läbirääkimisi

Keskerakond tegi eelmisel neljapäeval sotsiaaldemokraatidele ettepaneku moodustada Tallinnas ühine linnavalitsus. Keskerakonna esimees Jüri Ratas möönis, et palju muid võimalusi polnudki.

Sotsid ei kiirustanud Keskerakonnale vastama, aga reedel teatasid siiski, et võtavad ettepaneku vastu. Erakonna juhi Indrek Saare hinnangul on ees keerulised kõnelused.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid lükkas tagasi kuuldused, et sotsid on valmis mistahes hinnaga Tallinnas võimuliitu minema.

"Erakonnad valimiskampaanias annavad inimestele lubadusi ja loomulikult me soovime neid lubadusi pidada ja täita," rääkis Kaljulaid.

Keskerakond on Tallinnas aastaid võimul olnud ja enda tahtmise järgi tegutsenud.

Kaljulaid on öelnud, et linnale kuuluvad aktsiaseltsid, osaühingud ja sihtasutused tuleb nüüd depolitiseerida. Praegu on 81 kohast 59 täidetud keskerakondlastega.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ei ole nõus, et see on niinimetatud toiduahel. "Kindlasti see ei ole kõige tähtsam küsimus, mida me hakkame arutama, aga kõik küsimused on laual.

"Ma tuletaks meelde, et linnavalitsus loobus nõukogutasudest kaks aastat tagasi, me oleme loobunud palgatõusust kaks aastat tagasi. Kõik valdkonnad peaksid olema läbirääkimistel laual, sest ainult ühised otsused hoiavad koalitsiooni koos," ütles Kõlvart.

Kaljulaid: kohaliku tasandi läbirääkimised on kahe jalaga maa peal

"Ega me ole kuidagi kehvemas positsioonis, kui oleks ükskõik kes teine volikogu opositsioonist," rääkis Kaljulaid "Terevisioonile". "Keskerakonnal on 38 mandaati, kaks mandaati vähem kui oleks enamus, et nad saaksid üksinda jätkata. See on reaalsus," rääkis ta.

Kaljulaidi sõnul ei tähenda väikse partneri kaasamine linna valitsemisse, et Keskerakond jätkaks sisuliselt ainuvõimuna. "Praegu me ikkagi lähtume sellest, et meil ilma nendeta pole 40 mandaati ja neil ilma meieta," rääkis ta. "Päeva lõpuks on see rahva tahe, rahvas on kujundanud sellise linnavolikogu. Poliitikute asi on teha oma tööd," sõnas Kaljulaid.

"Me arutame läbi kõik linna olulised valdkonnad, alustades transpordist ja linnaruumist, mis on meile oluline märksõna, aga minnes ka sotsiaalteenustesse, tervishoidu ja kõike, millega Tallinn tegeleb. Igal juhul tuleb seda tervikuna vaadata," rääkis Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraadi sõnul on omavalitsuse tasandil koalitsiooniläbirääkimised palju konkreetsemad kui näiteks riigi tasandil. "Kui võib-olla riigi tasandil on nendes kokkulepetes rohkem üldisi põhimõtteid, näiteks siin tahaksime millelegi rohkem tähelepanu pöörata, siis kohalikus omavalitsuses need lepped kipuvad olema kahe jalaga maa peal. Lõppkokkuvõttes on meil konkreetsed piirid linnaeelarves, eelarvestrateegia, mis tuleb kokku panna, selle raames saame tegutseda," rääkis Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on mõlemal erakonnal läbirääkimistele minnes asju, mis on koalitsiooni moodustamiseks olulised, kuid enne läbirääkimiste algust nende avaldamine võtab ära võimaluse kompromissideks.

"Ma olen selles mõttes realist ja mul on pikaajaline kogemus, ma kujutan ette, et on kolleege volikogu opositsioonis, kes ütlevad, et see polnud piisavalt hea. Lõpuks see peab olema meie tunnetus, et kas me siis suutsime oma valijate huvid ära kaitsta, kas me oleme selle leppega rahul ja saame sellele alla kirjutada," sõnas Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraatide üks fookus on linnaruum ja Kaljulaidi sõnul on selles Tallinnale eeskujuks Põhjamaade linnad.

Kas peatänava projekt soovitud kujul võiks koalitsioonis realiseeruda, sõltub Kaljulaidi sõnul läbirääkimiste käigust. "Ma usun, et peatänava küsimus on oluline linna arengu seisukohast, aga tegelikult selliseid olulisi suuri investeeringuid tänavatesse on veel, mida tuleb vaadata ka investeeringute kontekstis," ütles ta.