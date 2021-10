Fotod: Keskerakond ja sotsid alustasid Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi

Keskerakond tegi eelmisel neljapäeval sotsiaaldemokraatidele ettepaneku moodustada Tallinnas ühine linnavalitsus.

Keskerakonnal on 79-kohalises Tallinna linnavolikogus 38 kohta, sotsiaaldemokraatidel kuus. Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid ütles enne läbirääkimiste algust, et läbi arutatakse kõik olulised valdkonnad, alustades transpordist ja linnaruumist, aga minnes ka sotsiaalteenustesse, tervishoidu ja kõike, millega Tallinn tegeleb.

Kaljulaid on lisaks varem öelnud, et linnale kuuluvad aktsiaseltsid, osaühingud ja sihtasutused tuleb nüüd depolitiseerida. Praegu on 81 kohast 59 täidetud keskerakondlastega.