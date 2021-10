Kinos, teatris ja kontserdil tuleb reedest kanda maski

29. oktoobrist hakkab tõenäoliselt kehtima uus korraldus, mille kohaselt tuleb avalikes kohtades kanda maski. See kehtib ka kohtades, kus muidu küsitakse koroonapassi. See hõlmab endas nii kinosid, teatreid kui kontserte.

Terviseameti hädaolukorra staabi juhi asetäitja Kalle Kitsing ütles, et reedest hakkab kehtima uus korraldus, kus tuleb avalikus kohas hakata kandma maski.

Terviseametist täpsustati hiljem, et tegu on siiski plaaniga, mida valitsus neljapäeval arutama hakkab ning sellekohast korraldust tegelikult praegu veel vastu ei ole võetud.

Nädala teisest poolest asub terviseamet koos politseiga Eesti suuremates linnades läbi viima kontrollreide piirangutest kinni pidamiseks.

"Kodaniku jaoks tähendab see seda, et kui ta läheb avalikku kohta, peab tal olema kaasas meditsiinile mask. See on vajalik selleks, et mitte sattuda politseiga sõnelusse ja teha oma igapäeva elu lihtsamaks."

Terviseamet on Kitsingu sõnul teinud siiani järelvalvet sellises lootuses, et ettevõtted mõistavad pandeemia tõsidust "Kahjuks meie leebe suhtumine ei ole toonud meile seda, mida oleme oodanud," ütles ta.

"Terviseamet enam ei hoiata!" oli Kitsing resoluutne. Kui siiani on piirangute rikkujatega vesteldud ja neile olukorda selgitud, siis edaspidi asutakse neid kohe karistama.

Kui inimene ei saa tervislikel kaalutlustel maski kanda, peab tal olema tõend, mis on väljastatud tervishoiu asutuse poolt, selgitas politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Tago Trei.

"Enamus ettevõtteid on meil tublid, kontrollivad. Kahjuks on neid ettevõtteid, kes loovad ebavõrdseid tingimusi ja koroonatõendit ei kontrolli," rääkis Trei.

Trei tõi välja, et ettevõtjad on toonud vabanduseks tõendite mitte kontrollimise puhul selle, et neil puuduvad vastavad võimalused. See aga ei ole politsei hinnangul pädev argument, sest igal ettevõttel on võimalus hankida nutitelefon, millega on tõendite kontrollimine võimalik.

Kiik koolidest: inimesed peavadki jälgima erinevaid allikaid ja nendest lähtuma

Haridusministeeriumi eesmärk on maksimaalselt avatuna hoida kontaktõpet, selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik, aga kinnitas, et lisaks valitsuse korraldustele tuleb lähtuda ka kohalikust olukorrast.

"On teatud piirkondi, kus on mõistlik minna üle distantsõppele, seda ma väga toetan," ütles Kiik. "Koostöös terviseametiga selliseid otsuseid teha on väga õige."

Kiige sõnul peavadki inimesed jälgima erinevaid allikaid. Üks on see, mida ütleb ministeerium või valitsus, aga teine see, mida omavalitsused. "See ongi kahjuks praegu reaalsus."

Kriisist väljumiseks tuleb veel ära vaktsineerida rohkem kui 100 000 inimest

Selleks, et Eestil oleks võimalik kriisist välja tulla, tuleks Kiige sõnul lisaks veel ära vaktsineerida kuni 150 000 inimest.

"Olukord on väga kiiresti eskaleerunud, haiglas olijate arv on kasvanud kaks korda kiiremini, kui mõni nädal tagasi ette näha oli," ütles ta.

Samuti rõhutas Kiik, et inimesed peaksid võimalusel töötama kodus, loobuma pidudest, ära jätma Eesti-sisesed reisid ning lapsed hoidma eemal vanavanematest.