Terviseamet maskinõude rikkujat enam ei hoiata, vaid trahvib

Üldiselt jalutasid Ülemiste keskuses maskides inimesed ning ettevõtted täitsid kuulekalt nõudeid. Kokku tehti keskuses 11 menetlust, millest kaheksa maskinõude eiramise ning kolm ettevõtetele tõendite kontrollinõude eiramise eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Märkus tehti ka neile, kel oli nina maskist väljas ning maski vastunäidustuse korral küsiti tervisetõendit.

"Nendel inimestel, kellel nina oli väljas, juhtisime tähelepanu, nad panid selle maski ilusti oma nina ette ja sellega asi piirdus. Mask oli ilusti neil kaasas, millegi pärast oli nina välja võetud, kuid suuremat rikkumist nad toime ei pannud," rääkis politsei- ja piirivalveameti kriisistaabi juht Tago Trei.

"Politsei ütles, et ma pean selle tervisetõendi tegema ja kui mul ei ole seda tervisetõendit, siis kanna seda visiiri, plastikust," ütles Ülemiste keskuse töötaja Laura.

Maskita külastaja saab väärteomenetluse korral trahvi vahemikus 20-120 eurot. Ettevõte, mis sai väärteomenetluse, ei kontrollinud koroonatõendeid korrektselt.

"Väärteomenetlus seisnes selles, et Covidi tõendi kontrolli tehti ebatõhusalt. See ebatõhusus oli selles raames, et vaadati visuaalselt lihtsalt seda tõendit ja kohati vaadati ka ID-kaardi, näiteks isikut tõendava dokumendi järgi, aga ei teostatud seda digikontrolliga," selgitas terviseameti tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna juhataja Ragnar Vaiknemets.

"Ettekirjutus annab nendele mingi aja. Eelkõige viivitamata, et nad asuksid seda kontrolli õigesti teostama. Kui nad selle likvideerivad, ilusti teostavad ja me tuleme mingi hetk järelkontrolli tegema, veenduma selles, siis midagi sellele ei järgne. Küll aga, kui nad ka järgmisel korral ilusti tõendeid ei kontrolli, siis võidakse määrata sunniraha kuni 9600 eurot," rääkis Trei.

Tallinnas tuvastati üks maskinõude rikkumine ning üks koroonatõendite kontrolli rikkumine ka Sikupilli keskuses. Kontrollid toimusid reedel aga üle Eesti ning jätkuvad ka edaspidi.

"Selliseid suuremaid ühiskontrolle me teeme nüüd edaspidi rohkem. Me näeme selle efektiivsust just ennekõike kaubanduskeskuste osas, kus on palju ettevõtteid, palju inimesi liigub, see on suur pindala," ütles Vaiknemets.