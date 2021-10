Perearst: veel 100 000 inimese vaktsineerimine on reaalne

Sadrak ütles, et peab täiendava 100 000 inimese vaktsineerimist reaalseks ja perearstide vaktsineerimise talgud aitavad sellele kaasa. "Ideaalne ajastus piirangute mõttes, ideaalne ajastus sellest mõttes, et meil on vaktsiini piisavalt ja on ka see tõhustusdooside võimalus. Ja täna perearstid veel ei upu töösse ja meil on füüsilist ressurssi seda vaktsineerimist ka läbi viia. Täna on viimane hetk seda teha," ütles Sadrak.

"100 000 inimest, ma arvan, et on reaalne," lausus ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, kuidas jõuda nende inimesteni, kes on üle 60-aastased ja vaktsineerimata.

"Me peame kõigepealt mõtlema selle peale, kust need inimesed tulevad. Need inimesed tulevad sellest ajast, kust viimane süst tehtigi kooli ajal. Nad ei ole saanud pärast, oma täiskasvanu eas ühtegi kaitsevaktsiini. Võib-olla mõned on saanud, kes teevad regulaarselt nii gripisüsti kui ka puugisüsti. Aga valdav enamus ei ole harjunud ennast vaktsineerima. Ja iga uus asi teatud vanuses kipub tekitama hirmu ja vajabki pikemat veenmist," vastas Sadrak.

Sadraku sõnul on infot liiga palju ja ka survestamine tõukab neid inimesi eemale.

Ta märkis, et nende inimestega tuleb rääkida korduvalt, sest otsus vaktsineerida võib tulla alles näiteks pärast kolmekordset nõustamist.

Sadrak märkis, et enamus üle 60-aastaseid on vaktsiinide suhtes kõhkleval positsioonil. "Vastaseid on selles grupis väga vähe," ütles ta.

Sadrak rääkis, et perearstide seltsi koroona aktiivgrupp on praegu koostamas triaažijuhiseid, milliseid haigeid, millal vastu võtta. "Me üritame teha nii, et perearstikeskustes keegi abita ei jääks," ütles ta.

Kui kohale peaks jõudma kõige mustem stsenaarium ja arstid peavad hakkama valima, kes saab haiglas arstiabi ei tehta Sadraki sõnul valikuid selle põhjal, kes on vaktsineeritud ja kes mitte, vaid selle põhjal, kellel on suurem lootus paranemiseks.

Sadrak kiitis haridusministeeriumi otsust hakata koolides kaks korda nädalas lapsi ja õpetajaid kiirtestima.

"Perearstide selts toetab sagedast kiirtestimist. Ja seda sagedast kiirtestimist võiks kaaluda ka hooldekodude puhul, et ka sealt võimalikult kiiresti võimalikud kolded kätte saada ja need positiivse testi saanud inimesed teistest kiiremini ära eraldada," lausus Sadrak.

Sadrak pani lapsevanematele südamele, et haigeid lapsi, ka siis kui tegemist ei ole koroonaviirusega, mitte kooli saata.