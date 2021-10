Läänemaa haigla lõpetab novembris plaanilise ravi

Läänemaa on koroonaviiruse levikult Eesti maakondade arvestuses madalamate hulgas, kuid ka Läänemaal on nakatumine hoogustunud ning koroonaosakonna laiendamine tähendab, et Läänemaa haigla peab oma plaanilise ravi lõpetama.

Läänemaal oli kolmapäevase seisuga viimase 10 päeva jooksul nakatunud koroonaviirusega 167 inimest. Nädal varem oli 10 päeva jooksul nakatunud läänlaste arv terviseameti Lääne regiooni osakonnajuhataja Kadri Juhkami sõnul 114, seega kasv on märgatav.

"Me näeme ikkagi tõusu, et praegu me näeme siin Lääne regioonis kõikides maakondades tõusu, kui siin vahepeal võis öelda, et saartel ja Läänemaal samamoodi oli see tõus suhteliselt tagasihoidlik, siis nüüd me enam seda väita ei saa," sõnas Juhkam.

Vähemalt ühe doosiga on Juhkami sõnul vaktsineeritud kõigist läänlastest 60,54 protsenti. Täisealiste hulgas on see number 70,48 ja 60+ vanuserühmas 79,3 protsenti.

"Üldine vaktsineerituse tase võiks siiski ka Läänemaal kõrgem olla," nentis Juhkam.

Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare ütles, et haigla kaheksa kohaga koroonaosakond on täielikult hõivatud. Kõik patsiendid on Läänemaalt ning kuus neist on vaktsineerimata. Ees seisab osakonna laiendamine ning plaanilise ravi lõpetamisega on juba alustatud.

"Me teeme esmaspäevaks juba 12 kohta ja 8. novembrist on meil 18 kohta. Selleks, et see kaheksakohaline voodifond luua, selleks me panime 48-kohalisest aktiivravist kinni 24 voodit ja selle 18ga on nii, et lõppeb ära igasugune plaaniline töö," rääkis Vare.

Vare ütles, et lisaks koroonapatsientidele jääb siis haiglas kohti vaid erakorralise kirurgilise abi ja erakorraliste sisehaiguste patsientidele ning mõned õendusabikohad.

Haapsalus töötava perearsti Helle Saarsoo sõnul on tema nimistus vaktsineeritud praeguseks 73 protsenti täiskasvanutest ja 80+ vanustest veel märksa rohkem. Kui tõhustusdoosi vastu on inimestel suur huvi, siis seni vaktsineerimisest üldse keeldunute veenmine on vaevaline, ütleb Saarsoo.

"Meil on nimekirjad, inimesed on ammu avaldanud soovi saada tõhustusdoosi, neid me nüüd helistame läbi ja kutsume ja juba teeme. Aga esimesi doose, nendega on ikkagi raskused. Mina olen siin vastuvõttude vahel täna helistanud viiele inimesele ja nendest olen ma siiski kolm suutnud ära rääkida, kahelt olen saanud negatiivse vastuse. Tähendab nad ei soovi ja nad ei taha sellel teemal isegi rääkida, nad on kurjad," ütles Saarsoo.

Nii Vare kui ka Saarsoo panid inimestele südamele, et nad laseksid end kindlasti vaktsineerida, sest see aitab kaitsta koroona raskete tagajärgede eest.