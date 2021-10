Seletuskiri: valitsus põhjendab piiranguid, muu hulgas üldist maskikohustust

Muu hulgas toob valitsus seletuskirjas piirangute põhjendusena välja, et Eestis on koroonaviiruse riigisisene epideemiline levik ning võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti epidemioloogiline olukord üks halvimaid. Paralleelselt kõrge haigestumisega on Eesti elanike hulgas vaktsineerimisega hõlmatus üks Euroopa madalamaid.

Riigisekretäri allkirjastatud seletuskiri viitab teadusuuringutele, kus on esile toodud, et piiratud vaktsineerituse olukorras on põhjendatud kasutada lisameetmeid, nagu hajutatus, desinfitseerimine ning kaitsemaski kandmine. Vaktsineeritute maskikandmise kohustust õigustab valitsuse sõnul asjaolu, et ka vaktsineeritud kannavad teatud määral viirust edasi, mistõttu võib kontrollitud tegevusel nakatunu levitada viirust mittevaktsineeritute hulgas muudes keskkondades, näiteks pereringis.

Korralduse ja seletuskirjaga saab tutvuda siin: