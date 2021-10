Hiina tühistas Covid-19 tõttu sadu lende

Pekingi lennujaamad tühistasid reedel sadu lende, sest üle Hiina on kehtestatud koroonaviiruse epideemia tõttu reisipiirangud. Hiina pealinn valmistub taliolümpiamängudeks ja kompartei tahab viiruse levikut kontrolli all hoida.

Pekingi kahes lennujaamas tühistati reedel pea pooled lennud.

Hiina on suutnud viiruse levikut ohjeldada tänu pandeemia algusest peale rakendatud nulltolerantsile, mis seisneb piiride sulgemises, nakkuskollete lukustamises ja pikkades karantiiniperioodides.

Nüüd on aga tekkinud kümmekonnas piirkonnas turistidega seotud nakkuspuhangud, mistõttu on võimud andnud miljonitele inimestele käsu kodus püsida. Piiratud on provintsidevahelist liikumist ja laiendatud testimist.

Nakkusjuhtude arv on paljude maailma riikidega võrreldes väga väike. Reedel teatati 48 inimese nakatumisest, nädalaga on koroonadiagnoos pandud vähem kui 250 inimesele.

Võimud ei kavatse aga midagi juhuse hooleks jätta ja nii said Pekingis pärast käputäie nakkusjuhtude tuvastamist kümned tuhanded inimesed käsu koju jääda.

Reedel vonklesid pealinna meditsiinikeskuste uste taga pikad järjekorrad, sest kõigil tuleb läbida koroonakontroll nii rongisõiduks kui ka ka eksamiteks.

Neljapäeval peatasid raudteevõimud kaks Pekingisse suunduvat kiirrongi ja saatsid üle 450 reisija testima, sest ühel raudteetöötajal tuvastati kontakt nakatunuga.

Nakkuspuhangu hirmus on koroonareegleid karmistanud ka teised linnad.

Kirde-Hiina Heilongjiangi provintsi pealinna Harbini võimud hoiatasid 10 miljonit elanikku linnast välja reisimise eest ja tühistasid kolmandiku väljalendudest.

Üle Hiina on liikumispiirangud kehtestatud umbes kuuele miljonile inimesele, seal hulgas neljale miljonile inimesele riigi loodeosas Lanzhou linnas ja 35 000-le Sise-Mongoolias Ejinis.