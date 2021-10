Taiwani president: Hiinast tulenev oht kasvab iga päevaga

Taiwani president Tsai Ing-wen ütles teisipäeval, et Hiinast tulenev oht kasvab iga päevaga. Presidendi sõnul on saareriik demokraatia eest võitlemise eesliinil.

Tsai ütles intervjuus telekanalile CNN, et tahab jätkata dialoogi Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Samuti avaldas Tsai lootust, et USA tuleb vajadusel saareriiki kaitsma.

Tsai kinnitas isiklikult, et USA sõjaväe instruktorid tegutsevad Taiwanil. "Meil on USA-ga koostöö, mille eesmärk on suurendada meie kaitsevõimet," ütles Tsai.

Tsai leidis, et piirkonna teised demokraatlikud riigid peavad koostööd süvendama. Tsai viitas Jaapanile, Austraaliale ja Lõuna-Koreale, vahendas The Guardian.

"Kui autoritaarsed režiimid näitavad üles ekspansionistlikke ambitsioone, siis peavad demokraatlikud riigid koonduma, et neile vastu seista. Taiwan on eesliinil," ütles Tsai.

Tsai valiti Taiwani presidendiks 2016. aastal. 2020. aastal valiti ta ametisse tagasi.

USA president Joe Biden ütles eelmisel nädalal otsesõnu, et USA astub Taiwani kaitseks välja, kui seda peaks ründama Hiina. Valge Maja hiljem siiski pehmendas Bideni kommentaari.

USA kutsus rahvusvahelist üldsust üles, et Taiwan tuleb rohkem kaasata ÜRO tegevusse.

"Taiwani sisukas osalemine ÜRO süsteemis ei ole poliitiline, vaid pragmaatiline küsimus. Julgustame kõiki ÜRO liikmesriike meiega ühinema, et toetada Taiwani sisukat osalemist ÜRO süsteemis ja rahvusvahelises kogukonnas," ütles teisipäeval USA välisminister Antony Blinken.

Hiina kompartei leiab, et Taiwanil pole mingit kohta globaalsel diplomaatilisel areenil.

"Taiwanil pole õigust ÜRO-ga ühineda. ÜRO on rahvusvaheline valitsuste organisatsioon, mis koosneb iseseisvatest riikidest. Taiwan on osa Hiinast," ütles Hiina Taiwani ministeeriumi pressiesindaja Ma Xiaoguang.