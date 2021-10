Pärnu politsei jõudis ühishoonesse kolimisega lõpule

Lääne politseiprefektuur ja Pärnu politseijaoskond on oma Pika tänava majast lahkunud. 50 aastat oli see kõigepealt miilitsa- ja seejärel politseimaja. Varsti läheb maja lammutamisele, sest jääb ette uuele sillale.

Sel nädalal lõpetas Pärnu politsei Riia maantee ja Tammsaare puiestee nurgale rajatud sisejulgeoleku ühishoonesse kolimise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pikale tänavale, mis nõukogude ajal kandis Lenini allee nime, ehitati miilitsamaja 1971. aastal.

Uues arestimajas on näiteks jalutusruum, mille puudumise pärast Pärnu politsei pidevalt sarjata sai. Kui aastate eest hakati kavandama uut maja, jäeti vana sõna otseses mõttes sinnapaika, seal tehti ainult hädapärast remonti.

"Mina alustasin Pärnus tööd 2015 ja sain lauale politsei uue maja projektid juba kaks kuud enne tööle asumist. Ja kui ma need läbi vaatasin ja õhinaga esimesele koosolekule läksin, siis paljud vanemad kogenumad inimesed ütlesid, et, Kaido, stopp, see on 28. koosolek, kus me vaatame projekte läbi, ära nii väga erutu," meenutas Lääne prefekt Kaido Kõplas.

"Tegelikult juba 2004.-2005. aastast sellesse vanasse politseimajja väga palju investeeritud ei ole ja seda parendatud. Täpselt nii palju, kui tööks vajalik oli. Näiteks kui töötaja kabinetis põrandas auk oli teisele korrusele näha, pandi kinni," lisas ta.

Eesti politsei algusaastatel toimus politseimajas mõndagi sellist, mida praegu ette ei kujuta, rääkis keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo Lääne talituse juht Nils Sempelson.

"Kui mina siia tööle tulin, siis siin samas all ukse taga oli baar, mis oli ööpäev läbi lahti. Seal olid isegi mänguautomaadid, kus inimesed tulid kohe pärast palgapäeva siia, mängisid oma raha maha," rääkis ta.

"Arestimajaga on paar põgenemislugu. Seal üks härrasmees lõhkus klaasplokist akna ära ja hüppas aknast alla ja pani jooksu. Paar päeva läks küll aega, aga õnneks saime kätte. Ja samamoodi üks kahtlustatav hüppas kolmandalt korruselt sinna mademe peale ja siis alla ja sai ka jooksu. Õnneks ka see isik saadi kätte," lisas ta.

Pika tänava majas kasutab politsei veel vaid lasketiiru.