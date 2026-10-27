Justiitsministeerium peatas PPA ja kapo ligipääsu täitmisregistrile

Justiits- ja digiministeerium peatas politsei- ja piirivalveametil (PPA) ja kaitsepolitseiametil (kapo) täitmisregistri kasutamine, kuna ametid ei võtnud kasutusele andmejälgijat.

Avaliku võimu kandja, kes vajab täitmisregistri kasutamist seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, peab liidestama enda infosüsteemi andmejälgijaga, mis võimaldab kuvada isikule teavet tema kohta täitmisregistri kaudu tehtud päringute kohta.

Politsei- ja piirivalveameti, maksu- ja tolliameti ning kaitsepolitseiameti infosüsteemid pidid sellele tingimusele vastama hiljemalt 1. oktoobriks.

"Käesolevaks hetkeks on selgunud, et politsei- ja piirivalveamet ning kaitsepolitseiamet vajalikke liidestusi teinud ei ole, mistõttu tuleb sulgeda nende asutuste täitmisregistri ja e-aresti ligipääsud," teatas ministeerium 22. oktoobril ja palus korraldada registrite ja infosüsteemide keskusel (RIK) viivitamata teenuste tehniline sulgemine.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (E200) ütles ERR-ile, et pangaandmed on väga tundlikud andmed ja seetõttu peab olema nende automatiseeritud vaatamisel uurimisasutuste poolt täiendavad turvameetmed – selleks on andmejälgija.

"Andmejälgijast näeb, kes on su andmeid vaadanud ja nii ongi kontroll inimese enda käes. Riigikogu andiski uurimisasutustele ligipääsu täitmisregistrile üksnes tingimusel, et inimesed, kelle kontode kohta päritakse, saavad sellest ülevaate alates 1. oktoobrist," sõnas Pakosta.

"See tähendab, et täitmisregistris saab pärida pangasaladusega kaitstud andmeid juhul, kui uurimisasutus on ühendatud andmejälgijaga. Andmejälgija tagab, et inimene saab kontrollida riiki, mitte riik ei kontrolli inimest," lisas minister.

Pakosta avaldas kiitust maksu- ja tolliametile ning kohtutäituritele, kes tähtajaks andmejälgijaga liitusid – nemad jätkavad täitmisregistri kasutamist.

"Mure on aga politsei- ja piirivalveametiga ja kaitsepolitseiametiga, kes ei saanud liitumiseks vajalikku tarkvaralahendust tähtajaks valmis. Kuniks see valmis saab, on neile täitmisregistri kriminaalmenetlustes kasutamine peatatud," sõnas minister.

Täitmisregister on riigil kuuluv infovahetuskanal riigi-, krediidi- ja makseasutuste vahel. Teenus võimaldab edastada andmepäringuid ja seada areste krediidi- ja makseasutustele seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.