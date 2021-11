Politsei uue peamaja suurprojekt on jõudnud planeeringu algatamiseni

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on esitanud Tallinnale taotluse, et algatada Rahumäe teel paiknema hakkava uue politseimaja detailplaneering. Hoone projekteerimise alguseni kulub veel mitu aastat.

Tallinnas Pärnu maanteel asuv endine Kalevi kommivabriku hiigelhoone on politsei jaoks ajale jalgu jäänud ning seetõttu on siseministeeriumil kindel plaan nii politsei- ja piirivalveameti (PPA) peakorter kui põhja prefektuur kolida täiesti uude majja, mis peaks kerkima Tallinna aadressile Rahumäe tee 6.

RKAS kaalus ka teisi kinnistuid, öeldi sealt ERR-ile, kuid kõige optimaalsemaks osutus asukoht Rahumäel, praegu asub seal Lääne-Harju politseijaoskond.

Praegu käivad viimased ettevalmistused, et algatada Tallinnas detailplaneering, ütles ERR-ile siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli.

"Tegemist on suure projektiga, mis eeldab pikka ja põhjalikku planeerimisperioodi. Riigi Kinnisvara AS ja Tallinna linn teevad hetkel viimaseid ettevalmistusi projekteerimise eelduseks oleva detailplaneeringu algatamiseks," lausus Lilleväli.

RKAS-ist öeldi, et nad on esitanud Tallinnale planeeringu algatamise taotluse. "Loodame, et Tallinna linn algatab detailplaneeringu veel käesoleval aastal," lausus RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.

Suurprojekt on jagatud nelja etappi. Esimeses etapis rajatakse põhja prefektuuri ja PPA büroohoone ning parkimismaja.

Nelja etapi peale kokku on büroopinna vajadus ligikaudu 30 000 ruutmeetrit ning parkimiskohti on vaja umbes 1400, ütles Mäger.

"Kuna planeeringu protsess on algusjärgus, siis ei saa praegu veel täpselt öelda hoonete kõrgust või arvu," lausus Mäger.

Projekteerimine nõuab samuti ettevalmistust ning selleni ei jõuta enne 2025. aastat, ütles Lillemets.

"Kevadel kinnitas valitsus riigieelarve strateegia 2022–2025, mis võimaldab jätkata politsei- ja piirivalveametile uute hoonete projekteerimise ettevalmistamisega Tallinna ja Tartusse. Uute hoonete projekteerimiseks eraldatakse selle järgi 2025. ja 2026. aastal kaks miljonit eurot," lausus Lillemets.

Pärnu maantee hoone pindade üürikulu PPA-le on 3,6 miljonit eurot aastas ja PPA rendib pindasid Colonna Varahaldus OÜ-lt.

Siseminister Kristian Jaani ütles märtsis ERR-ile, et politsei vajaks nii Tallinna kui ka Tartusse päris uut maja.

"Need olemasolevad üüripinnad ei vasta enam kõikidele tänapäevastele tingimustele," märkis Jaani, ja lisas, et neid hooneid ehitades ei teatud politsei vajadustega arvestada. "Need on kohandatud üüripinnad ja täna on need tõesti iganenud."

Tartusse on siseministeeriumil kavas rajada uus politseimaja Annelinna.