Trump püüab blokeerida 6. jaanuari rünnakuga seotud dokumente

USA endine president Donald Trump püüab blokeerida sadu lehekülgi Valge Maja dokumente, mis on seotud 6. jaanuari Kapitooliumi-rünnakuga. Dokumentide seas on tema tähtsate abide ning pressisekretäri kirju ja protokolle, selgus laupäeval avaldatud kohtudokumendist.

Rahvusarhiiv esitas nimekirja dokumentidest, mille üleandmist kongressile püüab Trump uurijate tööd raskendades takistada.

Trump püüab blokeerida rohkem kui 770 lehekülge dokumente, nende seas on tema endise personaliülema Mark Meadowsi, endise kõrge abi Stephen Milleri ja endise asenõuniku Patrick Philbini protokolle ja kirju.

Trump tahab ka blokeerida Valge Maja igapäevase päeviku avaldamist, mis sisaldab andmeid tema tegevuste, reiside, briifingute ja telefonikõnede kohta.

Lisaks ei soovi Trump, et kongress näeks memosid tema endisele pressisekretärile Kayleigh McEnanyle, käsitsi kirjutatud teksti 6. jaanuari sündmuste kohta ning kõne mustand "Save America" meeleavalduseks, mis viis rünnakuni.

Rahvusarhiiv on alates augusti lõpust saatnud Trumpi ja praeguse presidendi Joe Bideniga seotud dokumente kongressi uurijatele, kellel on nendega tutvumiseks aega 30 päeva.

Ülemkohus on otsustanud, et presidendid võivad hoida teatud dokumente ja jutuajamisi salastatuna, et arendada oma abidega avameelsemaid arutelusid.