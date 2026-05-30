X!

Iraan: tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu

Välismaa
{{1780108740000 | amCalendar}}
Iraani sõnul ei peeta kõnelusi tuumaprogrammi üle.
Iraani sõnul ei peeta kõnelusi tuumaprogrammi üle. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Iraani välisministeerium teatas reedel, et riigi tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu, taustaks teade, mille kohaselt vihjas USA vabariiklasest president Donald Trump, et Teheran loobub Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkuleppe osana oma rikastatud uraanist.

"Praeguses etapis oleme keskendunud sõja lõpetamisele ning tuumaküsimuses läbirääkimisi ei toimu," ütles ministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei riigitelevisioonile.

Veel neljapäeval teatas Valge Maja, et USA ja Iraani läbirääkijad on jõudnud esialgsele kokkuleppele pikendada relvarahu 60 päeva võrra ja alustada kõnelusi Iraani tuumaprogrammi üle. 

Lisaks teatas Iraani välisministeerium, et USA-ga pole Lähis-Ida sõja lõpetamiseks endiselt lõplikku kokkulepet saavutatud.

"Mis puudutab kokkulepet, siis sõnumivahetus jätkub, kuid lõplikku kokkulepet pole veel saavutatud," ütles Baqaei riiklikule meediale.

Teade järgnes USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi avaldusele, et ta langetab võimaliku tehingu osas oma otsuse reedel.

Trump sõlmib Iraaniga rahuleppe vaid juhul, kui see vastab kõigile tema tingimustele, ütles Valge Maja ametnik AFP-le pärast seda, kui vabariiklasest riigipea pidas nõunikega koosoleku võimaliku kokkuleppe üle.

"Olukorratoa kohtumine on lõppenud ja kestis ligikaudu kaks tundi. President Trump teeb ainult sellise tehingu, mis on Ameerikale kasulik ja vastab tema punastele joontele," ütles anonüümsust palunud Valge Maja ametnik.

Valge Maja ei ole ametlikult teatanud, kas Trump on oma otsuse langetanud.

Hegseth: USA on Iraaniga sõja jätkamiseks enam kui võimeline

Ühendriikidel on küllaldane relvavaru ning Washington on enam kui võimeline Iraaniga sõda jätkama, ütles USA kaitseminister Pete Hegseth laupäeval Singapuris.

"Meie võimekus vajadusel jätkata on olemas – me oleme selleks enam kui võimelised. Meie varud on selleks enam kui piisavad nii kohapeal kui ka üle maailma, kuna oleme leidnud tasakaalu kõrgtehnoloogilise ning arvukama laskemoona vahel," ütles Hegseth Aasia tähtsaimal kaitsealase julgeoleku tippkohtumisel Shangri-La dialoog.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

07:30

Vikerhommik

07:30

Võimla

07:30

Muusika

07:30

Järjejutt

07:30

Keskpäevased uudised

07:30

Uudis+

07:30

Reporteritund

07:30

Pärastlõunased uudised

07:30

Kauamängiv

07:30

Kristjan Hirmo

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

29.05

Sõja 1556. päev: Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

29.05

Meedia: Putini ja Kabajeva lapsi harivad läänest pärit koduõpetajad

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

29.05

Venemaa lükkas tagasi USA üleskutse hoiduda Kiievi ründamisest

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

29.05

Kellakeeramise lõppu Eestis pole Soome pärast lähiajal näha

29.05

Tallinna Ülikooli ja linna plaanid Narva maantee uuendamisega lähevad lahku

29.05

Ukraina edukad droonirünnakud häirivad Vene varustusteid Krimmi

29.05

Tallinna Kristiine ristmik võib saada jalakäijate silla

29.05

Ülle Madise: mõlemal vanemal on õigus lapse dokumendid kätte saada Uuendatud

ilmateade

loe: sport

07:30

OTSEBLOGI | Tilga, Roosleht ja Lillemets alustavad Götzise kümnevõistlust

29.05

Flora alistas penaltiterohkes mängus Nõmme Unitedi

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

loe: kultuur

29.05

Viljandi linnavalitsus võttis nukuteatri sulgemise eelnõu tagasi

29.05

Aktinäituse "Mees ja naine" motiiviks on laul "Läänemere lained"

29.05

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

29.05

Riias saab juuni alguses näha Berliini tipplavastaja Thomas Ostermeieri "Vägivalla ajalugu"

loe: eeter

29.05

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

29.05

Toidublogija: sirelisiirupil on õrn lilleline maitse

29.05

Piljarditrikkide äss Juss Saska: mulle pakuvad huvi just trikilöögid

29.05

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

Raadiouudised

29.05

Päevakaja (29.05.2026 18:00:00)

29.05

Esimese kvartali majanduskasvu andis suure panuse eratarbimine

29.05

Rumeenia saadab droonijuhtumi tõttu riigist välja Vene peakonsuli

29.05

Varistatud Virtsu tuletorni asemele kerkib suve lõpuks uus

29.05

Tartu hoiu-laenuühistu saatuse otsustavad kohtuasjad

29.05

Raadiouudised (29.05.2026 15:00:00)

29.05

Petliku ettevõtte käest raha tagasinõudmine osutub tihti keeruliseks ja kulukaks

29.05

Viljandi nukuteatri sulgemine lükkub edasi

29.05

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 21 kraadini

29.05

Raadiouudised (29.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo