Iraan: tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu

Iraani välisministeerium teatas reedel, et riigi tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu, taustaks teade, mille kohaselt vihjas USA vabariiklasest president Donald Trump, et Teheran loobub Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkuleppe osana oma rikastatud uraanist.

"Praeguses etapis oleme keskendunud sõja lõpetamisele ning tuumaküsimuses läbirääkimisi ei toimu," ütles ministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei riigitelevisioonile.

Veel neljapäeval teatas Valge Maja, et USA ja Iraani läbirääkijad on jõudnud esialgsele kokkuleppele pikendada relvarahu 60 päeva võrra ja alustada kõnelusi Iraani tuumaprogrammi üle.

Lisaks teatas Iraani välisministeerium, et USA-ga pole Lähis-Ida sõja lõpetamiseks endiselt lõplikku kokkulepet saavutatud.

"Mis puudutab kokkulepet, siis sõnumivahetus jätkub, kuid lõplikku kokkulepet pole veel saavutatud," ütles Baqaei riiklikule meediale.

Teade järgnes USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi avaldusele, et ta langetab võimaliku tehingu osas oma otsuse reedel.

Trump sõlmib Iraaniga rahuleppe vaid juhul, kui see vastab kõigile tema tingimustele, ütles Valge Maja ametnik AFP-le pärast seda, kui vabariiklasest riigipea pidas nõunikega koosoleku võimaliku kokkuleppe üle.

"Olukorratoa kohtumine on lõppenud ja kestis ligikaudu kaks tundi. President Trump teeb ainult sellise tehingu, mis on Ameerikale kasulik ja vastab tema punastele joontele," ütles anonüümsust palunud Valge Maja ametnik.

Valge Maja ei ole ametlikult teatanud, kas Trump on oma otsuse langetanud.

Hegseth: USA on Iraaniga sõja jätkamiseks enam kui võimeline

Ühendriikidel on küllaldane relvavaru ning Washington on enam kui võimeline Iraaniga sõda jätkama, ütles USA kaitseminister Pete Hegseth laupäeval Singapuris.

"Meie võimekus vajadusel jätkata on olemas – me oleme selleks enam kui võimelised. Meie varud on selleks enam kui piisavad nii kohapeal kui ka üle maailma, kuna oleme leidnud tasakaalu kõrgtehnoloogilise ning arvukama laskemoona vahel," ütles Hegseth Aasia tähtsaimal kaitsealase julgeoleku tippkohtumisel Shangri-La dialoog.