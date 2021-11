Maksu- ja tolliameti peadirektoriks saab asekantsler Raigo Uukkivi

"Hea meel on, et maksu- ja tolliamet saab juhi, kes on rahandusministeeriumis tõestanud ennast digitaliseerimise ja mitmete uuenduste läbiviijana," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus pressiteate vahendusel.

"Maksu- ja tolliameti teenuseid kasutatakse väga laialdaselt just e-kanalites, seda võimaldavad infotehnoloogilised lahendused on ärikriitilised ning nende toimimine ja arendamine vajab olulist tähelepanu," ütles Uukkivi.

Uukkivi töötab rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina alates 2017. aastast ning juhib riigihalduse, riigihangete ja riigivara ning riigi osaluspoliitika tegevusvaldkondi.

Tal on kogemus mitmete suurettevõtete nõukogudest, ta on AS-i Eesti Energia nõukogu liige ja strateegiakomitee esimees, AS-i Tallinna Sadam nõukogu liige ja auditikomitee liige. Aastatel 2008-2017 juhtis Uukkivi tehnilise järelevalve ametit, mis tegeleb turukorralduse ja järelevalvega paljudes ettevõtlusvaldkondades.

Uukkivil on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast ning praegu täiendab ta end sama ülikooli ärirahanduse ja majandusarvestuse magistriõppes.

Konkursi viis läbi ja valiku tegi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon.

MTA endine peadirektor Madis Jääger lahkus 19. septembrist ametist, Jääger alustas ametis tööd tänavu 4. jaanuaril. Alates 1. oktoobrist alustab Jääger tööd Apollo Goupi juhatuse esimehena.