Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 27. novembril kell 6.18:

- Zelenski: Starshieldi piirangud pärsivad endiselt Ukraina droonikaitset;

- Zelenski teatas ettevalmistustest järgmiseks vangidevahetuseks;

- Kiiev andis tänavu rohkem kauglööke kui varasema sõja jooksul kokku.

Zelenski: Starshieldi piirangud pärsivad endiselt Ukraina droonikaitset

USA pakutava satelliitside süsteemi Starshield piirangud takistavad jätkuvalt Ukrainal Venemaa ründedroone tõrjumast, ütles president Volodõmõr Zelenski intervjuus BBC-le.

Zelenski kinnitas, et Starlinki ja selle sõjalise versiooni Starshieldi piirangud kehtivad endiselt Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning mõjutavad Ukraina droonioperatsioone.

Ukraina droonioperaatorid ütlesid BBC-le, et nende tõrjedroonid ei suuda enam Venemaa Shahed-tüüpi droonidega sammu pidada, mistõttu pääsevad mõned neist sügavamale Ukraina territooriumile.

Küsimusele, kes piirangute eest vastutab, vastas Zelenski, et olukord pole selge.

"Tehniliselt SpaceX, poliitiliselt – ma ei tea, ma tõesti ei tea. See on nagu pingpong. Me küsime ühelt poolelt, nemad ütlevad, et asi on teises," ütles ta.

Piirangud on viimastel nädalatel tekitanud Kiievi ja Washingtoni vahel lahkarvamusi. Novembri alguses kutsus Zelenski USA-d ja Elon Muski ettevõtet SpaceX üles eemaldama Starshieldi terminalide kiiruspiirangud, hoiatades, et need nõrgendavad Ukraina kaitset Venemaa droonide vastu.

Zelenski väljendas samuti pahameelt USA viivituste üle õhutõrjesüsteemide Patriot rakettide tarnimisel. Tema sõnul on Ukrainal endiselt tõsine puudus rakettidest, mis suudaksid tõrjuda Venemaa ballistilisi rünnakuid.

Zelenski kritiseeris Washingtoni selle eest, et USA seab Ukraina asemel prioriteediks Lähis-Ida, ning nimetas ballistiliste rakettide tõrjerakettide puudust väga suureks.

"Kahju, et nad keskendusid Lähis-Idale ja aitavad neid rohkem. Kahju. Meil on sellega seoses väga palju küsimusi," ütles Zelenski. "Nende rakettide puudus tähendab inimelusid."

Zelenski sõnul tõrjub Ukraina sõjavägi praegu umbes 70 protsenti Venemaa kõige kiirematest droonidest, kuid ta möönis, et riigil on õhuruumi kaitsmisel endiselt suuri raskusi.

Piirangud ja relvastuse puudujääk langevad kokku ajaga, mil Venemaa intensiivistab enne talve rünnakuid Ukraina energiataristu vastu. Elektri- ja küttesüsteemide taastamisega tegelevatel remondimeeskondadel on mitmes piirkonnas suuri raskusi.

Venemaa hiljutised rünnakud on tabanud ka Kiievi Dnepri jõe sildu ning reaktiivmootoriga droonid ohustavad jätkuvalt pealinna ja teisi suuri Ukraina linnu.

Zelenski tunnistas, et Ukrainat ootab ees raske talv, kuid lubas Venemaa rünnakute sagenemisest hoolimata Kiievit kaitsta.

"Inimesed võivad lahkuda, aga me püüame oma pealinna igal võimalikul viisil kaitsta. Me vajame oma pealinna. Ilma pealinnata pole riiki," ütles Zelenski.

Zelenski teatas ettevalmistustest järgmiseks vangidevahetuseks

Ukraina valmistub järgmiseks sõjavangide vahetuseks, teatas neljapäeval õhtuses videopöördumises president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu edastas uudisteagentuur Ukrinform.

"On oluline, et me ei unustaks selle sõja ühtegi tahku ja töötaksime oma inimeste Vene vangistusest tagasitoomise nimel. Praegu valmistatakse ette järgmist vahetust. Loodame, et see tuleb märkimisväärne vahetus," rääkis Zelenski.

President rõhutas, et Ukraina jätkab tööd Vene vangistuses hoitavate kodanike tagasitoomiseks ning valmistab ette uusi meetmeid Venemaa röövitud Ukraina laste kojutoomiseks.

"Meie humanitaarkoalitsioonis on juba 54 riiki," sõnas president.

Zelenski sõnul on oluline, et Venemaa kuriteod ei ununeks, süüdlased võetaks vastutusele ja lapsed saaksid elada oma riigis.

Ukrinformi andmetel arvestab Ukraina ulatusliku sõjavangide vahetusega, mille käigus võidakse mõlemalt poolelt vabastada üle tuhande inimese.

Kiiev andis tänavu rohkem kauglööke kui varasema sõja jooksul kokku

Konfliktiseirekeskuse ACLED andmetel tegi Ukraina 2026. aastal enam kui 500 kilomeetri kaugusel asuvate Vene sihtmärkide pihta ligi 500 rünnakut – seda on rohkem kui sõja esimesel neljal aastal kokku.

Uudisteagentuuri AFP analüüs ACLED-i kuni 20. novembrini kogutud andmetest näitas, et enamik rünnakuid tabas Venemaa territooriumi ning Ukraina droonid jõudsid Moskvasse, Peterburi ja koguni Siberisse.

Mõned sihtmärgid asusid Ukraina riigipiirist kuni 1500 kilomeetri kaugusel.