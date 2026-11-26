"Kui liitusin septembri lõpus sotsiaaldemokraatidega, siis tegin selle heas usus ja siira sooviga seista senisest jõulisemalt Mulgimaa, Viljandimaa ning kogu Eesti piirkondade arengu eest. Viimaste nädalate jooksul olen pidanud nõu oma toetajate ja inimestega, kellega oleme aastaid kohalikku elu edendanud. Need vestlused ning eelseisvate valimistega seotud poliitiliste valikute põhjalikum läbimõtlemine aitasid jõuda selgusele, et minu seisukohtadele on sobivaim väljund Keskerakonnas," üles Jugomäe Keskerakonna pressiteate vahendusel.

Jugomäe sõnul vajavad Eesti piirkonnad tugevamat esindatust riigi otsustes ning senisest selgemat majandus- ja regionaalpoliitikat. Tema väitel suudab Keskerakond pakkuda lahendusi riiklikele väljakutsetele, mis kajastub ka järjest suurenevas toetuses.

Jugomäe on olnud Mulgi valla volikogu liige alates 2013. aastast. Mulgi valda on Jugomäe juhtinud aastatel 2019-2024 ning taas alates 2025. aastast.

Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga liitus ta tänavu 29. septembril ning toonase info järgi pidi ta kandideerima riigikogu valimistel sotside nimekirjas Järva- ja Viljandimaal.