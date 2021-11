Apple'i uuendus kärpis sotsiaalmeedifirmade tulusid miljardite võrra

Apple tutvustas aprillis mobiiltelefonide rakenduste jälgimise läbipaistvuse poliitikat. Apple'i uus tarkvara keelab reklaamijatel iPhone'i kasutajate kohta andmete kogumise, kui kasutajad pole andnud selget nõusolekut.

Apple'i teatel tarkvarauuendus parandab kasutajate privaatsust. Kriitikute sõnul tahab aga Apple lihtsalt edendada omaenda reklaamiäri.

Apple'i privaatsusreeglid jätsid reklaamijad teadmatusse, kuidas tarbijateni jõuda. Reklaamijad vähendavad seetõttu kulutusi sotsiaalmeediaplatvormidel ning suunavad oma kulutused mujale. Rohkem raha suunatakse nüüd Apple'i enda kasvavale reklaamiärile, teatas Financial Times.

"IPhone'i muudatused tähendasid, et meie reklaamide suunamise täpsus vähenes, reklaamijad peavad seetõttu suurendama kulutusi," ütles Facebooki tegevjuht Sheryl Sandberg.

"Neli suurt tehnoloogiaplatvormi kaotasid kolmandas ja neljandas kvartalis 12 protsenti oma tuludest ehk 9,85 miljardit dollarit," teatas reklaamitehnoloogiaettevõte Lotame.

Facebookil on potentsiaal kaotada kõige rohkem raha, kuna viimastel aastatel on reklaami hind seal püsivalt tõusnud.

"Kui reklaamijate võimalus Facebookis reklaamida pole enam majanduslikult kasulik, siis nad kolivad sealt lihtsalt ära. TikTok on muutumas reklaamijate seas populaarsemaks, kuna seal on reklaami müük odavam," ütles idufirmade finantseerimisettevõtte Wayflyer juht Aidan Corbett.

Apple teatas neljapäeval, et nende reklaamiäri tegi viimases kvartalis rekordtulemuse. "Reklaam on kasvav äri. Arvame, et meil on selles segmendis võimalik aja jooksul veelgi kasvada," ütles Apple'i finantsjuht Luca Maestri.

Digitaalse reklaamitööstuse väärtuseks hinnatakse umbes 350 miljardit dollarit.