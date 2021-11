Teadusnõukoja soovitus: lähikontaktsed perekonnaliikmed peaks jääma koju

Lutsar rääkis ERR-ile teadusnõukoja esmaspäevast kohtumist kommenteerides, et eeskätt tuleb tagada praegu kehtestatud piirangutest kinnipidamine: "Kas või maskide kandmine või koroonapasside kontrollimine – minule jääb mulje, et see on paremaks läinud."

Lisaks pidas ta oluliseks distantsi hoidmist ning ebavajalikest kontaktidest hoidumist: "Piirangutest pole absoluutselt mitte mingisugust kasu, kui nendest kinni ei peeta."

Lutsar möönis, et praegu on näha, kuidas sümptomitega vaktsineeritud inimesed nakatavad ka teisi. See puudutab eeskätt koduseid kontakte.

"Arutasime, kuidas saaksime kodus nakatumist vähendada ja ennekõike vähendada, et nendest kodudest ei läheks nakkus ühiskonda tagasi," ütles ta.

"Tõenäoliselt tuleb tagasi pöörduda, praegune olukord lihtsalt sunnib seda sammu tegema," vastas Lutsar küsimusele, kas sarnaselt eelmise talvega peaks vaktsineeritud lähikontaktsed pereliikmed jääma eneseisolatsiooni.

Lutsar rääkis, et teadusnõukoda jälgib järgneva nädala jooksul, kuidas kehtestatud piirangud viiruse leviku olukorda mõjutavad ning siis kaalub, kas ja missuguseid järgnevaid piiranguid soovitada.

Koolidest kõneldes leidis Lutsar, et testimisi ei pea tingimata läbi viima koolis, vaid neid võiks teha ka kodus. "Ka haridus- ja teadusministeeriumi strateegia on selles suunas," sõnas ta.

Kas ühiskonnas võiks toimuda sarnaselt kevadega ka suurem sulgemine, Lutsar prognoosida ei osanud.

"Seda on väga raske ennustada. Kui me vaatame praeguseid trende, siis nakatumised liiguvad üles. Erinevad piirkonnad käituvad erinevalt. Väga kõrge nakatumine on Põlvamaal, isegi Põhja-Eestis on nakatumine väiksem."