Isamaa soovib vähendada käibemaksu elektrile ja gaasile

Isamaa aseesimehe Urmas Reinsalu sõnul on ajutine käibemaksu langetus kõige efektiivsem viis, kuidas hinnašokki leevendada.

"Koalitsiooni tänased sammud ei ole piisavad, et järsku elektri ja gaasi hinnatõusu leevendada. Järsk hinnatõus mõjutab kõiki Eesti inimesi ning kiirendab inflatsiooni," ütles Reinsalu.

Riigikogu liige Sven Sester lisas, et järsu hinnatõusu tõttu laekub riigile käibemaksu tarbijatelt prognoositust ligikaudu 150 miljonit eurot rohkem.

"Valitsus suunab aga leibkondadele hinnašoki hüvitiseks ainult 37 miljonit eurot. On täiesti arusaamatu, miks soovib koalitsioon saata inimesed sotsiaaltoetuste järjekorda. Miks peavad inimesed läbima bürokraatliku kadalipu olukorras, kus riigile laekub elektri, gaasi ja käibemaksu pealt kordades suurem maksutulu?"

Isamaa teatel põhineb nende fraktsiooni ettepanek kalkulatsioonidel, mille kohaselt on täiendav kulu madalama käibemaksu määra pealt 75 miljonit eurot. Selle tasandab kiirest inflatsioonist tulenev üldine käibemaksu laekumine. Samuti on katteks heitkaubandusest riigieelarvesse laekuv lisatulu, mis prognooside kohaselt on ca 120 miljonit eurot.

Käibemaksu alandamist elektrile, gaasile ja kaugküttele on toetanud ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson.

Sotsiaaldemokraadid esitasid 18 muudatusettepanekut

Sotsiaaldemokraadid esitasid 2022. aasta riigieelarvele 18 muudatusettepanekut, mis muuseas näevad ette 200 euro suuruse miinimumpalga tõusu õpetajatele, päästjatele, politseinikele, sotsiaaltöötajatele ja kultuuritöötajatele.

"Meie muudatuste teravik on palkadel. Valitsus saatis riigikogule arutamiseks eelarve, mis jätab palgakasvud poolikuks. See ei lahenda põletavat õpetajate järelkasvu ja hariduse tuleviku probleemi ega väärtusta piisavalt meie siseturvalisuse kaitsjaid, sotsiaaltöötajaid ja kultuuritöötajaid," ütles rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut.

Palgatõusu ettepanekud nõuavad riigikassast järgmisel aastal kokku 38,2 miljonit eurot. Eelarve teisel lugemisel lubavad sotsid seista ka laste huvihariduse kärpe ärajätmise eest, mille hind on neli miljonit eurot.

Ülejäänud muudatusettepanekud puudutavad tasuta õigusabi mahu kahekordistamist, toimetulekupiiri tõstmist 150 eurolt 170 eurole, küttekollete korda tegemise jätkuvat rahastamist, päikesepaneelide paigaldamise toetamist hajaasustuse piirkondades, tulumaksuvaba alampalka ja kolme miljoni euro eraldamist kultuuriranitsa projektile.