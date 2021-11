Fotod: kapo peahoone juurdeehitus sai nurgakivi

Nurgakivi asetamise tseremoonial osalesid kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu, siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna, Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller ja Sweco Projekti peaarhitekt Ahti Kooskora.

Kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitusest räägiti esmakordselt juba aastal 2001 ja vahepeal arutati ka uue peahoone ehitamist hoopis muus asukohas.

Ameti peadirektori Arnold Sinisalu sõnul laheneb peagi 20 aasta vanune probleem. "Kaitsepolitseiamet on aastatega kasvanud ja sellega on süvenenud ka ruumikitsikuse mure. Mida paremad on töötingimused, mida vähem segab meie ametnikke ruumipuudus, seda põhjalikumalt on võimalik asutusel tervikuna pühenduda meie peamisele ülesandele – julgeoleku tagamisele," lausus Sinisalu.

Kolmapäeval nurgakivi saanud kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitus ehk kõrvalhoone eraldiseisvalt valmib 2022. aasta lõpuks. Seejärel renoveeritakse vana hoone, mis omakorda valmib 2023. aasta lõpuks. Ameti peahoone uus esindussissepääs on kavandatud Luise tänava ja Toompuiestee nurgale ning esindusfassaad saab olema näoga Kaarli kiriku suunas.

Sissepääs on kavandatud otse tänava tasapinnalt, et rõhutada ümbritseva keskkonna jätkuvust.

Hoone juurdeehitus on kavandatud võimalikult madalana, et vähendada visuaalselt kõrgust ümbritsevas keskkonnas. Hoonete fassaadid on kaetud naturaalses heledas toonis roostevaba terasvõrguga. Kasutades struktuurset ja kihilist paigaldust varieerub viimistluse läbipaistvus ja ažuursus.

Esindusfassaadi klaasiosa kumab õhtusel ajal valgustatuna läbi terasvõrgu. Sama viimistlusega kaetakse ka olemasolev juurdeehitus.