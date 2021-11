Talgulised kindlustasid Ridala ainulaadse õunapuuaia jäneste eest

Kolme aasta eest rajati Läänemaale Ridala kiriku lähedale ainulaadne õunapuuaed, kus igal kunagisele Ridala kihelkonna territooriumile jääval külal ja muul asulal on oma õunapuu. Laupäeval korraldati seal talgud, mille käigus kindlustati noori puid, et jänesed neid talvel ära ei sööks.

Ridala kihelkondliku õunapuuaia jaoks on valmis saanud sildid, mis näitavad, et jänesed pole seal oodatud. Puude ümber mässiti laupäeval plastikust kate juhuks, kui mõni pikkkõrv neile einet otsides ligi pääseb ja puukoort proovida tahab.

"Me püüame jänkusid tõrjuda. Meil on küll võrkaed kenasti ümber tehtud ja arvatakse, et ega see jänku sellest aiast vast läbi ei pressi ennast, aga mine sa seda jänkut tea. Ja kui talvel tuiskama hakkab, mine sa tea, kuidas ta tuiskama hakkab, et äkki ikka tuleb ja vupsab üle. Me paneme õunapuude tüvede ümber plastkatted, et jänku ei saaks sealt siis oma hambaga läbi," selgitas Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk "Aktuaalsele kaamerale".

Talgute käigus tehti ära ka muid töid. Kuna maa, millel õunapuuaed asub, on kivine ja noored puud vajavad rohkem toitaineid, kui see pakub, siis saabus laupäeval koorem sõnnikut, mis tuli laiali laotada.

Õunapuuaed on läinud inimestele südamesse. "Ma olen üldse seda meelt, et kodukanti peab ikka hoidma. Läänemaa ja Ridala on ju ürgaegadest meile tuntud ja teatud. Ja et see kihelkonnaaed siia sai, oli minumeelest üks väga õige ja väga suur ettevõtmine," rääkis talguline Mati Kukk.

Küllike Valk selgitas, et kolme aasta eest rajatud õunapuuaia kõik puud on siiani püsima jäänud. Need sümboliseerivad asulaid Haapsalust kuni kõige väiksemate küladeni.

"Kus on siis esindatud Ridala kihelkonna kõik külad - kõik 56 küla, kaks alevikku ja võtsime linna ka, sest selleks ajaks oli toimunud juba haldusreform," rääkis Valk.

Ridala õunapuuaed rajati 2018. aastal Eesti Vabariik 100 ürituste raames.