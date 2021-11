Terik: selle aasta peaks kultuuriasutused praeguse eelarvega läbi ajama

"Ma usun, et selle aasta eelarvetega võiksid etendusasutused hakkama saada. Aga kui ka järgmisel aastal sama kõrge elektrihind jätkub, siis loomulikult vaja leida meetmeid, kuidas etendusasutustele appi tulla," ütles Terik teisipäeval "Vikerhommikus".

Tema sõnul on ministeerium teatrite elektrikulude kohta andmeid kogumas, et selgitada välja vajaminev rahasumma ja vaadata, ka see ühekordne, lühiajaline hinnatõus või jäävadki hinnad senisest märksa kõrgemaks.

"Lõppkokkuvõttes tuleb need hinnatõusud eelarvest kinni maksta. Tuleb leida lisavahendeid. Kultuur on kriisi jooksul vahendeid saanud ja usun, et kui objektiivne vajadus, siis neid ka saab. Mulle on minu esimestel kohtumistel kinnitatud, et keegi teatreid külma kätte ei jäta, loomulikult me kanname nad läbi kriisi," rääkis Terik.

Minister rõhutas, et valitsus on kriisi algusest saadik eraldanud kultuurisektorile ligi 70 miljonit eurot ning tema kinnitusel ei ole kultuurisektorit üksi jäetud. Ta tõi ka välja kokkuleppe, et töölepinguga töötavate kultuurtöötajate palgafondi on plaanitud kahe protsendi võrra tõsta ning kultuuritöötaja miinimumpalk peaks tõusma 1300 eurolt 1400-le. "Need on need sihid, mis praegu on," tõdes Terik.

"Peame läbi rääkima ja koos vaatama, mis on kriisi mõjud, kus riik peab appi tulema ja mis on need kohad, kus riik saab järele aidata ka palga osas," rääkis minister.

"Eks pingelist otsimist eelarve raames muidugi on, aga kui on vaja lisakohtumistele minna, siis mina olen valmis valitsuses neid ideid kaitsma. Iseasi, kas suudame saavutada läbimurde, aga igal juhul olen ma selle enda ülesandeks võtnud," ütles Terik, kes sai ametisse eelmisel nädala tagasi astunud Anneli Oti asemel.