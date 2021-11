Kallas: Oti taandumine oli ainuvõimalik samm

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et kultuuriminister Anneli Oti (KE) tagasiastumine oli antud olukorras ainuvõimalik samm.

"Kultuuriministri tagasiastumine olukorras, kus ta tunneb, et ei suuda valitsuses kultuurivaldkonna eest piisavalt hästi seista, on ainuvõimalik samm. Soovin Anneli Otile edaspidiseks kõike paremat," ütles Kallas.

Ott tõi oma tagasiastumise põhjusena välja erimeelsused koalitsioonis ja selle, et karme piiranguid sooviv Reformierakond ei arvesta Keskerakonna ega ka kultuurisektori soovidega.

"Valitsuse jaoks on oluline, et kultuurivaldkond oleks nii igapäevases töös kui ka valitsuse tasandil võimalikult hästi esindatud. Valitsus ei ole kehtestanud kultuurisektorile ühtegi eraldiseisvat piirangut. Oleme piiranud vaktsineerimata inimeste osalemise meelelahutuses selleks, et kaitsta vaktsineerimata inimesi ja vähendada koormust meie haiglatele," kommenteeris Kaja Kallas.

"Pean hästitoimivat kultuurisektorit oluliseks ja olen alati valmis ära kuulama kultuurisektori võimalikud murekohad," lisas peaminister.