Tiido: Lukašenko tahab näidata, et ta veel midagi juhib

Endine Eesti suursaadik Poolas Harri Tiido ütles ETV saates "Ringvaade", et migrandi kriisi tekitamine Poola piiril on näide sellest, kuidas tõsiseltvõetavuse kaotanud president Aleksandr Lukašenko üritab suunata tähelepanu oma probleemidelt mujale.

"Aleksandr Lukašenko on end nurka värvinud. Ta on täielikult Putini käpa all, ta on kaotanud viimasegi iseenese väärtuse. Ta püüab praegu tekitada sellist pinget, kus ta saaks olla veel juht, saaks näidata, et ta midagi juhib, aga selleks on vaja mingit välist konflikti, et suunata tähelepani väljapoole," ütles Tiido.

"Kasulik on see ka Venemaale, kuna Venemaal on kohutav koroonaseis. Ka neil on vaja tähelepanu kuhugi mujale suunata. Ja need migrandid on nüüd sattunud hammasrataste vahele," lisas ta.

Tiido hinnangul ei oleks Lukašenko läinud nii ulatusliku provokatsiooni peale, kui tal ei oleks Moskva toetust selja taga.

"Ma paneks selle korraks siiski laiemasse konteksti. Paneme siia juurde gaasi probleemid, Venemaa tõmbas maha gaasitarned Ukraina kaudu, peatas vahepeal Poola kaudu, ei broneerinud enam ette uusi gaasi mahte. Tahetakse, et Euroopa oleks külmas. See tekitab pingeid riikide vahel. Teiseks tekitab riikide vahel pingeid põgenikekriisi tekitamine," lausus Tiido.

"Moskva eesmärk on lihtne – tekitada võimalikult palju pingeid ja probleeme, et Euroopa saaks aru, et tuleb käpuli laskuda ja lasta endale ilusti silmus kaela panna ja siis juba ütleda "auh" kui kästakse," sõnas ta.

Tiido sõnul peaks Euroopa Liit nüüd end kehtestama. "Praegused avaldused, mis on Brüsselist tulnud, viitavad sinnapoole, et siiski on kavas võtta otsustavaid meetmeid. Ja ka see, et näiteks piiride tugevdamist peetakse juba normaalseks, on üks samm sinnapoole," märkis Tiido.

Tiido sõnul tuleb loobuda Vene gaasist ja kindlustada piir. "Tuleb arvestada sellega, et meil võib see kõik toimuda samuti. Meie piir peab olema turvatud. Teiseks tuleb lõpetada sõltuvus Vene gaasist."

Tiido rääkis, et kuigi esmapilgul võib tunduda, et migrantide seas on tavaliselt tsiviilisikud, kus on ka naised ja lapsed, võib sinna olla sulandunud nii-öelda rohelisi mehikesi, kes piirirajatisi ründavad.

"Me ei tea, kas nad kõik on nüüd pagulased või on nende hulgas neid nii-öelda rohelisi mehikesi, kelle ülesanne ongi tõsta pinget," sõnas Tiido.

"Praegu, mida me näeme, on otseselt rünne Poola piiri vastu, sest kui inimesed tulevad labidatega, kääridega, metallikääridega, kirvestega. Nad raiuvad puid maha, et neid visata sinna okastraadi peale. Nad ründavad füüsilisi piirirajatisi, see on tegelikult rünnak piiri vastu. Ja Poola poole pealt piirivalve peab tagama piiri puutumatuse," lausus Tiido.

Tiido rääkis, et migrantidele öeldakse, et Valgevene saatkonnast saab viisa ka kindlale inimesele tuleb maksta paketi eest raha. "Paketti kuulub lennukipilet, Minskis hotell, transport piirini ja väidetavalt ka transport teiselpool piiri kuni Saksamaani. Ja hind on 5000 – 20 000 eurot," rääkis Tiido.

Praegu piiril olevaid inimesi nimetas ta kuritegeliku rühma ohvriks sattunud inimgrupiks, kelle hulk on väga suur.

"Humanitaarpõhjustel peaks neile toitu andma, aga küsimus on selles, kas nad peaks vastu võtma. Nad niikuinii püüavad piiri ületada illegaalselt ja ka vägivaldselt. Neil ei ole juriidilist alust, et saada pagulase staatust. Kohustusi selle vastu võtmisega on ainult selleks, et ajutiselt majutada, töödelda nende pagulase taotlus läbi ja saata nad välja. Aga kes selle kõik kinni maksab. Kas Poola maksumaksja?" küsis ta.