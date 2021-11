NATO ministrid rõhutavad solidaarsust migrantide surve alla jäänud Poolaga

Poola riigi-julgeolekubüroo juhi sõnul ei lahene olukord piiril Valgevenega lähipäevade jooksul ja valmis tuleb olla kuude pikkuseks kriisiks.

"Kõige tähtsam on hetkel solidaarsus ja selge sõnum mitte ainult riikidelt, vaid ka Euroopa Liidult ja NATO-lt, et need kaks organisatsiooni seisavad ühe asja eest koos riikidega, mis on kõige enam sellest rünnakust mõjutatud," ütles Leedu asekaitseminister Margiris Abukevicius.

"Samuti peame väga selgelt välja ütlema, et põgenike kasutamine tööriista ja relvana ühe riigi poolt, et saavutada geopoliitilist või majanduslikku kasu, on miski, mida ei tohiks lubada," lisas Kreeka kaitseministrer Nikolaos Panagiotopoulos.

Ühendkuningriigi asekaitseminister James Heappey rõhutas samas, et NATO artikkel viie käivitamisest, mis eeldab kõigi liitlaste appitulekut, on veel vara rääkida: "Need, kes räägivad artikkel viiest selles kontekstis, need reageerivad kergelt üle. See on hetkel piiriküsimus, millega tegelevad riigid ja Euroopa Liit, et kuidas nad kaitsevad Schengeni piiri. Ja ma arvan, et me ei peaks kiirustama artikkel viiest rääkimisega ja sõjalise vastusega, kuna tegemist on juba nagunii väga tulise olukorraga. Kuid igaüks selles liidus peab olema kindel, miks me selles liidus oleme ja kui artikkel viis käivitatakse, siis selle pärast, et me oleme selle liidu liikmed."

Leedu piirivalvurid saatsid aga viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 281 migranti. Tegemist on suurima tagasi-saadetud migrantide hulgaga neljandast augustist alates.

Poola teatel on tema piirivalvurid tõrjunud tuhandeid riiki tungimise katseid.