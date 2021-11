Isamaa algatas eelnõu vaktsiinikahjustuse fondi loomiseks

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Eesti seadnud eesmärgi vaktsineerida koroonaviiruse vastu suurem osa elanikkonnast ning rakendatud on meetmeid, mis ei jäta paljudele inimestele muud valikut kui ennast vaktsineerida.

"Kui riik kohustab inimesi vaktsineerima, peab ta olema valmis ka vastutuse võtma ja inimesi abistama," ütles Seeder.

Eelnõu toob välja, et vaktsineerimiskahjude või muude ravimitega kaasnevate võimalike raskete kõrvalmõjude leevendamiseks on mitmed Euroopa riigid loonud eraldi fondi. Teiste seas on seda teinud Taani, Norra, Austria ja Sloveenia ning meie lähiriikidest Soome ja Läti. Fondid ja erinevad kompensatsioonimehhanismid erinevad riigiti, kuid nende eesmärk on tagada, et harva esinevate, võimalike kahjustuste korral on inimesele tagatud vajalik riigipoolne tugi.

"Eestis on koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tase äärmiselt madal, mis on suuresti tingitud valitsuse suutmatusest langetada kiireid, süsteemseid ja adekvaatseid otsuseid ning halvast kommunikatsioonist. Ka koroona viiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjude kahjude hüvitamise küsimuses ei ole valitsus suutnud ühtset seisukohta kujundada ja otsuseid langetada," lisas Seeder.

Fondi loomise vajadust toetab Isamaa fraktsiooni hinnangul ka asjaolu, et Eesti ei ole suutnud täita seatud vaktsineerimise eesmärke.

"Meie ühiskonnas on jätkuvalt märkimisväärne hulk inimesi, kes kardavad vaktsineerimise kõrvalmõjusid. Eraldi koroonaviiruse vaktsineerimise kõrvalmõjude kahjude hüvitamise fond pakuks inimestele kindlustunnet, et probleemide korral ei jää nad oma murega üksi. Seega aitaks vaktsiinikahjustuste fond saavutada ka kõrgemat vaktsineerituse taset ühiskonnas," seisab eelnõu seletuskirjas.

Valitsuserakondadest on vaktsiinikahjustuste fondi loomist toetanud Keskerakond, kuid Reformierakond on suhtunud sellesse skeptiliselt. Nüüd püüab koalitsioon leida kompromissi patsiendikindlustuse kaudu laiemalt.