Nakatumine on nädalaga langenud, täiendavaid piiranguid ei tule

"Haigestumine on pööranud langustrendi, mis annab lootust, et kuue-seitsme nädala pärast, aastavahetuseks, on ka olukord haiglates parem," ütles terviseameti juhi kt Mari-Anne Härma.

Nii nakatunute kui ka haiglaravile saabuvate patsientide arv näitab langustrendi, enim Tallinnas ja Harjumaal, kõige vähem aga Ida regioonis.

Langustrend on saavutatud kõigi faktorite koosmõjust: kasvanud ohutajust, vaktsineerimata inimeste kontaktide vähenemisest, mõnede regioonide distantsõppest, hoogustunud vaktsineerimisest (eriti kolmandate dooside arvelt), siseruumides maskikandmisest jms.

"Haiglaravil patsientide arv on stabiilselt 600 ringis, see peaks järgmisest nädalast selgesse langustrendi pöörduma," ütles Härma, selgitades, et haiglaravisse jõuab nakatumise trend kahenädalase viibega. See tähendab, et kui nakatumine väheneb, väheneb ka haiglaravi vajajate hulk, ent umbes kaks nädalat hiljem. Seetõttu näeb optimistlik stsenaarium ette, et kuue-seitsme nädala pärast võiks koroona kõrvale taas ka plaaniline ravi mahtuda.

Piiranguid saab ühiskonnas hakata leevendama aga alles siis, kui haiglaravi vajavate koroonahaigete arv on langenud 200-ni. Päris ära kaotada ei saa piiranguid ka siis, sest jõulud ja aastavahetus oma pidudega kasvataks muidu taas nakatumisriski.

"Terviseamet soovitab jõulupeod edasi lükata ja uusi pidusid mitte planeerida," ütles Härma.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et laiaulatuslikke samme täiendavateks piiranguteks pole põhjust ette võtta, ent ka piirangute leevendamisest pole praegu põhjust ka rääkida. Valitsus arutab neljapäeval, millised võiksid olla ürituste mahupiirangud, et jõulude ja aastavahetuse peod võimalikult nakkusohutult korraldada, kuid laiaulatuslikke ajalisi piiranguid neile seadma ei hakata. Siiski soovitas ka Kiik peod pigem rahulikumasse aega edasi lükata ning pühi kitsas pereringis veeta.

Kiik tõi veel esile, et neli EL-i kõige madalama nakatumisega riiki on üksiti kõige kõrgema vaktsineeritusega riigid ning suurima nakatumise ja suremusega riikides on jällegi EL-i keskmisest madalam vaktsineeritus, mistõttu on vaktsineerimise ja haiguse levimuse vahel mustvalge seos, mida näeb kõikjal maailmas.

"Vaktsineerimine on ainus jätkusuutlik tee selle pandeemia ületamiseks. See aitab päästa kellegi elu ja toob pandeemia lõpu lähemale," ütles Kiik.