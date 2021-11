Lauri Hussar kinnitati Viimsi volikogu esimeheks

Hussari sõnul vajab Viimsi julgeid otsuseid, mis aitaksid tõsta elukeskkonna kvaliteeti ja säästaksid loodust.

"Oleme koalitsioonipartneritega koostanud ambitsioonika koostööleppe, mis annab Viimsi arengule teekaardi oluliselt pikemaks perioodiks kui vaid nelja-aastane valimistsükkel," lausus ta.

Viimsi vallavolikogus on 21 kohta. Koalitsiooni moodustavad Reformierakond, kel on kuus kohta, Eesti 200, kel on kolm kohta ning valimisliit Vali Viimsi ja Isamaa, kel kummalgi on kaks kohta.

Volikogusse kuuluvad veel valimisliit Kogukondade Viimsi (kolm kohta), Keskerakond (kolm kohta) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (kaks kohta).