Eesti 200 juhi hinnangul on erakonna reitingu tõusu taga edukad valimised

Erakonna Eesti 200 reitingu tõusu taga on edu oktoobris peetud kohalikel valimistel, ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

"Me tegime kohalikel valimistel väga hea tulemuse ja ma arvan, et inimeste usaldus meie vastu on märgatavalt kasvanud. Meid võetakse tõsiselt, me oleme organisatsioonina tugevad ja usutakse, et me suudame tegutseda. Ma arvan, et selle reitingu taga on kohalike valimiste valimistulemus," ütles Kallas kolmapäeval ERR-ile.

Kallase sõnul on Eesti 200 suutnud viimase pooleteise aastaga ehitada paljudes kohtades üles tugeva organisatsiooni: "Meil on tugevad meeskonnad Tallinnas, Tartus, mitmes Harjumaa vallas – Viimsis, Jõelähtmes, Saule, Rae vallas, lisaks ka Viljandis, Põlvas, Saaremaal."

Tehtud töö kandis ka valimistel vilja ning Eesti 200 on nüüd Viimsis, Jõelähtmes ja Narvas ka valitsuskoalitsioonis. "See on meie jaoks hea saavutus, nii et ma arvan, et sealt me saame riigikogu valimisteks ainult tugevamaks minna," lisas Kallas.

Tema sõnul on Eesti 200-ga liitunud ka mõned uued inimesed, kuid kuna erakond ei keskendu liikmeskonna suurendamisele ja valib uusi liikmeid hoolega, siis ei kasva liikmete arv ka nii kiiresti. Praegu on Eesti 200-l liikmeid 812.

"Me kasvatame oma liikmeskonda väga ettevaatlikult, kaasates inimesi, kes on testitud - me helistame nad läbi, arutame läbi põhjused, miks nad tahavad poliitikasse tulla - me nagu numbrit taga ei aja. Meil on oluline nende inimeste soov ise panustada ja ka nende maailmavaateline sobivus," rääkis Eesti 200 juht Kallas.

Rahvusringhäälingu tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilise küsitluse kohaselt vähenes Reformierakonna ja EKRE toetus viimase kuuga, samas kui Eesti 200 reiting tegi suure tõusu ja tõstis nad erakondade populaarsusedetabelis EKRE kõrvale jagama teist-kolmandat kohta. Kolme suurima toetusega erakonna toetus oli 4.–9. novembrini läbi viidud küsitluse kohaselt vastavalt 21 protsenti, ning kahel järgneval mõlemal 19 protsenti.