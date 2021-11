ERR Suurbritannias: kalandustüli on Inglise kalurid välja vihastanud

Nii viimastel nädalatel kui ka Brexiti kaubandusläbirääkimistel pälvis palju tähelepanu kalandus. Tegemist pole just hiiglasliku majandusharuga, kuid on Suurbritanniale kui saareriigile siiski sümboolse tähtsusega.

"Kalandus tähendab Suurbritanniale kontrolli oma vete ja saatuse üle. Oli täiesti ilmselge, et Brüssel ei teinud head tööd paljudes asjades," ütles Suurbritannia kalurite organisatsiooni Kagu-Inglismaa esindaja Paul Gilson.

Nii britid nüüd kalandusse ka suhtuvad: mis nende vetes toimub, on nende otsustada. Et Prantsusmaa kalamehed ja avalikkus neid süüdistavad, on kohalikud kalamehed üles keeranud.

"Nad on väga vihased. Väga vihased. Mitmed meediaväljaanded on üritanud rääkida mõne minu kalamehega ja neil on palutud lahkuda heas vanamoodsas inglise keeles," ütles Gilson.

Southend-on-Sea on üks Inglismaa suuremaid kalasadamaid, kuid hoolimata kalarohkusest Suurbritannia rannikuvetes on siinne kalatööstus kärbumas.

"Ühine ligipääs merele lubas liiga palju ahnust ja ülekalastamist. Kaotasime laevu ning kogukondi. Minu selja taga võib näha mitmeid sildumiskohti. Nende asemel olid 20 aasta tagasi kalalaevad ja need on järk-järgult kadunud," ütles Gilson.

Kalanduse kiratsemine pole aga ainult Southend-on-Sea probleemiks. 200 kilomeetrit eemal lõunarannikul Portsmouthis kõneleb 35 aastat kala müünud Angela Lloyd sama lugu. Viimase kümne aasta jooksul pidi firma maha müüma kõik 13 kalalaeva.

"Euroopa Liidu regulatsioonid muutusid liiga keeruliseks, et neid kalalaevadega järgida. Sinnamaani välja, et me ei saanudki enam kalale minna. Nad olid nende täitmisega hõivatud ning see raiskas meie raha kindlustusele ja sildumiskohtadele. Me pidime need maha müüma," lausus Lloyd.

See otsus polnud just lihtsamate killast, kuid firmat päris pankrotti lasta ei soovitud.

"Kui väga aus olla, siis oli see südantlõhestav. Seisime kai peal ja vaatasime kolme kõige suuremat laeva ära sõitmas. Ülemus ja mina olime pisarais. Väga kurb. Aga me pidime äri muutma. Ei saa lasta lõputult kahjumis olla. Tuleb üritada kasumis olla, hoida oma töötajaid ja liikuda teises suunas kui see on vajalik," nentis Lloyd.

Kuid kas nüüd on lootus, et Suurbritannia kalandus tõuseb taas jalule?

"Meie koostöö valitsusega on nüüd palju lähedasem. Kui me töötame koos, siis suudame midagi ära teha," ütles Gilson.