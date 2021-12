Suurbritannia omavalitsuslik saar andis püügiloa EL-i 40 kalalaevale

Tegemist on viimase sammuga Londoni ja Pariisi vaidluses Brexiti-järgsete püügiõiguste üle.

Taotluse esitas 58 kalalaeva, millest luba anti 40-le, kõik neist registreeritud Bretange's või Normandias. Guernsey võimud lisasid, et peagi väljastatakse luba veel kolmele alusele.

Prantsusmaad on vihastanud, et Suurbritannia ja tema kanalisaared Jersey ja Guernsey ei ole osadele Prantsuse laevadele püügilube andnud.

Mullu sõlmitud leppe järgi võivad Euroopa kalalaevad jätkata Brexiti järel püüki Ühendkuningriigi vetest, kui nad taotlevad selle jaoks loa ja suudavad tõestada, et nad on seal püüdnud varemgi.

Guernsey võimud olid seni andnud laevadele ajutisi lube, mida tuli iga kuu uuendada.

Kolmapäeval väljastatud lubade järgi saavad 40 alust Guernsey vetes kalastamist jätkata alates veebruarist 2022.

Teised alused, millele väljastati ajutisi lube, saavad püüda kuni 31. jaanuarini 2022, kui nad ei suuda just tõestada, et on piirkonnas kala püüdnud ka varem.

Prantsuse kalandusminister Annick Girardin ütles, et lubade andmine on kohalikele kaluritele võrratu uudis.

Samas lisas ta, et kalatüli ei ole veel läbi, sest väljastamata on veel 111 luba, peamiselt Jersey'lt ja Londonilt.

Euroopa Liit on andnud Suurbritanniale küsimuse lahendamiseks aega 10. detsembrini.