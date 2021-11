Prantsuse kalurid tõkestavad püügiõiguse nõudmiseks liikluse La Manche'il

Prantsuse riikliku kalanduskomitee (CNPMEM) esimees Gerard Romiti kirjeldas protesti hoiatuslasuna ja ütles, et liiklus tõkestatakse Saint-Malo, Ouistrehami ja Calais' sadamas ning Eurotunnelis mitmeks tunniks.

Suurbritannia ja Prantsusmaa kuid kestnud vaidlus kalapüügilubade üle on endiselt lahenduseta ja ähvardab eskaleeruda täiemahuliseks kaubandussõjaks.

"Me ei taha annetusi, me tahame lihtsalt oma lubasid tagasi. Ühendkuningriik peab järgima Brexiti-järgset lepet," ütles Romiti.

"Me oleme 11 kuud hinge kinni hoidnud. Professionaalide kannatusel on piirid. Me loodame, et seda hoiatuslasku võetakse kuulda," lausus ta edasisi meetmeid välistamata.

Prantsusmaa on ähvardanud, et keelab Briti kalalaevadel oma saaki Prantsusmaa sadamates maha laadida ja kehtestab kõigile Briti importkaupadele rangema kontrolli.

President Emmanuel Macroni sõnul oodatakse taoliste meetmetega, et anda võimalus läbirääkimistele, kuid Prantsuse ametnikud toonitavad, et kõik variandid on endiselt laual.

Prantsuse Euroopa küsimuste ministri Clement Beaune'i ja Briti Brexiti ministri David Frosti läbirääkimised pole seni vilja kandnud.

Suurbritannia ja Euroopa Liidu mulluse leppe järgi võivad Euroopa kalalaevad Briti vetes püüdmist jätkata, kui nad suudavad tõestada, et tegid seda ka varem.

Pariisi väitel on mitmekümne Prantsuse laeva taotlused alusetult tagasi lükatud. London eitab seda.